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Брянские таможенники пресекли контрабанду керамики бронзового века
Брянские таможенники пресекли контрабанду керамики бронзового века - РИА Новости, 28.05.2021
Брянские таможенники пресекли контрабанду керамики бронзового века
Сотрудники Брянской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России 13 предметов керамики, относящейся к бронзовому веку, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:46
2021-05-28T16:46
россия
брянская область
таможня
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БРЯНСК, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники Брянской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России 13 предметов керамики, относящейся к бронзовому веку, сообщает ведомство."Гражданин Республики Босния и Герцеговина пытался провезти через таможенный пост МАПП Новые Юрковичи 13 предметов посуды из глины, в числе которых миски, сосуды, чаши ручной лепки из керамических фрагментов, кубковый чернолаковый канфар, зооморфный сосуд. "Таможенная экспертиза показала, что глиняные изделия относятся к периоду энеолита (бронзовому веку) и связаны с развитием общества и государства IV- I тысячелетия до н.э.", - приводятся слова начальника Брянской таможни Игоря Ерошина.По его словам, предметы представляют собой большую культурную и историческую ценность и попадают под категорию "Предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных) и открытий".Возбуждено два административных дела.
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россия, брянская область, таможня

Брянские таможенники пресекли контрабанду керамики бронзового века

16:46 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкСотрудники Брянского таможенного поста Брянской таможни во время проверки автотранспорта
Сотрудники Брянского таможенного поста Брянской таможни во время проверки автотранспорта - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Горовых
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БРЯНСК, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники Брянской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России 13 предметов керамики, относящейся к бронзовому веку, сообщает ведомство.
"Гражданин Республики Босния и Герцеговина пытался провезти через таможенный пост МАПП Новые Юрковичи 13 предметов посуды из глины, в числе которых миски, сосуды, чаши ручной лепки из керамических фрагментов, кубковый чернолаковый канфар, зооморфный сосуд. "Таможенная экспертиза показала, что глиняные изделия относятся к периоду энеолита (бронзовому веку) и связаны с развитием общества и государства IV- I тысячелетия до н.э.", - приводятся слова начальника Брянской таможни Игоря Ерошина.
Сотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале Москва Карго в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 20:35В мире
Таможенники предотвратили провоз через РФ крупнейшей партии героина
По его словам, предметы представляют собой большую культурную и историческую ценность и попадают под категорию "Предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных) и открытий".
Возбуждено два административных дела.
 
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