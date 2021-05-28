https://ria.ru/20210528/tamozhnya-1734623988.html

Брянские таможенники пресекли контрабанду керамики бронзового века

Брянские таможенники пресекли контрабанду керамики бронзового века - РИА Новости, 28.05.2021

Брянские таможенники пресекли контрабанду керамики бронзового века

Сотрудники Брянской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России 13 предметов керамики, относящейся к бронзовому веку, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:46

2021-05-28T16:46

2021-05-28T16:46

россия

брянская область

таможня

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БРЯНСК, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники Брянской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России 13 предметов керамики, относящейся к бронзовому веку, сообщает ведомство."Гражданин Республики Босния и Герцеговина пытался провезти через таможенный пост МАПП Новые Юрковичи 13 предметов посуды из глины, в числе которых миски, сосуды, чаши ручной лепки из керамических фрагментов, кубковый чернолаковый канфар, зооморфный сосуд. "Таможенная экспертиза показала, что глиняные изделия относятся к периоду энеолита (бронзовому веку) и связаны с развитием общества и государства IV- I тысячелетия до н.э.", - приводятся слова начальника Брянской таможни Игоря Ерошина.По его словам, предметы представляют собой большую культурную и историческую ценность и попадают под категорию "Предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных) и открытий".Возбуждено два административных дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/geroin-1733204984.html

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россия, брянская область, таможня