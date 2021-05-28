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Туризм
https://ria.ru/20210528/shri-lanka-1734596875.html
Власти Шри-Ланки определили правила приема туристов
Власти Шри-Ланки определили правила приема туристов - РИА Новости, 28.05.2021
Власти Шри-Ланки определили правила приема туристов
Правительство Шри-Ланки с 1 июня готовится отменить временный запрет на прибытие иностранных туристов, действующий с 20 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:05
2021-05-28T17:05
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Шри-Ланки с 1 июня готовится отменить временный запрет на прибытие иностранных туристов, действующий с 20 мая, сообщает АТОР.Чиновники управления гражданской авиации Шри-Ланки (CAASL) заявили, что путешественникам будет разрешено прибывать в международные аэропорты острова при соблюдении ряда ограничений.Так, на каждый рейс будет допущено только 75 пассажиров, включая жителей страны и туристов. В настоящее время аэропорты открыты только для вылетающих.Все прибывающие из-за рубежа, вне зависимости от прививочного статуса, отправятся на двухнедельный карантин. ПЦР-тесты также обязательны для всех. Любой пассажир, который путешествовал в Индию (даже транзитом) в течение последних 14 дней, не будет допущен в Шри-Ланку.Перемещения между регионами внутри страны будут невозможны до 7 июня.Россия пока не возобновила регулярное авиасообщение со Шри-Ланкой. Сейчас ведутся переговоры об осуществлении двух рейсов в неделю, каждый из которых мог бы перевозить по 275 пассажиров.
https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шри-ланка, индия, вакцинация

Власти Шри-Ланки определили правила приема туристов

17:05 28.05.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Chris Blackhead / Sri LankaПобережье острова Шри-Ланка
Побережье острова Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Chris Blackhead / Sri Lanka
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Шри-Ланки с 1 июня готовится отменить временный запрет на прибытие иностранных туристов, действующий с 20 мая, сообщает АТОР.
Чиновники управления гражданской авиации Шри-Ланки (CAASL) заявили, что путешественникам будет разрешено прибывать в международные аэропорты острова при соблюдении ряда ограничений.
Так, на каждый рейс будет допущено только 75 пассажиров, включая жителей страны и туристов. В настоящее время аэропорты открыты только для вылетающих.
Все прибывающие из-за рубежа, вне зависимости от прививочного статуса, отправятся на двухнедельный карантин. ПЦР-тесты также обязательны для всех.
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Перемещения между регионами внутри страны будут невозможны до 7 июня.
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