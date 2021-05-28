Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/serbiya-1734553199.html
В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V"
В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 28.05.2021
В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V"
Вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V" в Сербии подтвердила высокие показатели безопасности препарата, говорится в сообщении Российского РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:36
2021-05-28T11:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
сербия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_ceed5450c84584a88f3d6826c23b94cc.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V" в Сербии подтвердила высокие показатели безопасности препарата, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет об официальных данных по вакцинации в Сербии, которые подтверждают самые высокие показатели безопасности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" среди всех препаратов, включенных в национальный портфель страны", - заявили в фонде.Официальные данные по безопасности у вакцины "Спутник V" показывают отсутствие случаев серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией. Также не зафиксировано случаев смерти вследствие вакцинации и случаев церебрального венозного тромбоза."Применение "Спутника V" внесло вклад в достижение Сербией лидирующих показателей по вакцинации населения среди европейских стран. На сегодняшний день в Сербии разными препаратами полностью вакцинировано более четверти населения (28%) – в два раза больше, чем в среднем в Европе (14%)", - отметили в фонде.Ряд мер, включая активную программу иммунизации, позволил Сербии сократить средний ежедневный показатель заболеваемости в 12 раз в течение месяца с пиковых значений в конце марта - начале апреля. Текущий показатель заболеваемости коронавирусом ниже среднеевропейского значения. Эффективная кампания по вакцинации позволила сократить средний дневной показатель смертности от коронавируса почти в четыре раза с пиковых значений в начале апреля, подчеркнули в РФПИ."Политические предубеждения не повлияли на свободный выбор вакцин против коронавируса для формирования национального портфеля вакцин в Сербии. Высокие показатели безопасности препарата "Спутник V" получили очередное подтверждение, в то время как включение российской вакцины в национальный портфель помогло Сербии стать европейским лидером по вакцинации населения против коронавируса. Мы ценим партнерство с Сербией и готовы поставлять вакцину также другим странам, чтобы помочь защитить здоровье людей", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734551620.html
https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734463650.html
россия
сербия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eab52d0a652b5c417bf610726a255e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сербия, европа, в мире

В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V"

11:36 28.05.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V" в Сербии подтвердила высокие показатели безопасности препарата, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет об официальных данных по вакцинации в Сербии, которые подтверждают самые высокие показатели безопасности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" среди всех препаратов, включенных в национальный портфель страны", - заявили в фонде.
Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 11:27Распространение коронавируса
Лукашенко предложил открыть границы для желающих привиться "Спутником V"
Официальные данные по безопасности у вакцины "Спутник V" показывают отсутствие случаев серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией. Также не зафиксировано случаев смерти вследствие вакцинации и случаев церебрального венозного тромбоза.
"Применение "Спутника V" внесло вклад в достижение Сербией лидирующих показателей по вакцинации населения среди европейских стран. На сегодняшний день в Сербии разными препаратами полностью вакцинировано более четверти населения (28%) – в два раза больше, чем в среднем в Европе (14%)", - отметили в фонде.
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 17:16Распространение коронавируса
В РФПИ рассказали о планах по поставке "Спутника V" ЮНИСЕФ
Ряд мер, включая активную программу иммунизации, позволил Сербии сократить средний ежедневный показатель заболеваемости в 12 раз в течение месяца с пиковых значений в конце марта - начале апреля. Текущий показатель заболеваемости коронавирусом ниже среднеевропейского значения. Эффективная кампания по вакцинации позволила сократить средний дневной показатель смертности от коронавируса почти в четыре раза с пиковых значений в начале апреля, подчеркнули в РФПИ.
"Политические предубеждения не повлияли на свободный выбор вакцин против коронавируса для формирования национального портфеля вакцин в Сербии. Высокие показатели безопасности препарата "Спутник V" получили очередное подтверждение, в то время как включение российской вакцины в национальный портфель помогло Сербии стать европейским лидером по вакцинации населения против коронавируса. Мы ценим партнерство с Сербией и готовы поставлять вакцину также другим странам, чтобы помочь защитить здоровье людей", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСербияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния