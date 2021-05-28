https://ria.ru/20210528/serbiya-1734553199.html

В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V"

В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 28.05.2021

В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V"

Вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V" в Сербии подтвердила высокие показатели безопасности препарата, говорится в сообщении Российского РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:36

2021-05-28T11:36

2021-05-28T11:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

сербия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_ceed5450c84584a88f3d6826c23b94cc.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V" в Сербии подтвердила высокие показатели безопасности препарата, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет об официальных данных по вакцинации в Сербии, которые подтверждают самые высокие показатели безопасности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" среди всех препаратов, включенных в национальный портфель страны", - заявили в фонде.Официальные данные по безопасности у вакцины "Спутник V" показывают отсутствие случаев серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией. Также не зафиксировано случаев смерти вследствие вакцинации и случаев церебрального венозного тромбоза."Применение "Спутника V" внесло вклад в достижение Сербией лидирующих показателей по вакцинации населения среди европейских стран. На сегодняшний день в Сербии разными препаратами полностью вакцинировано более четверти населения (28%) – в два раза больше, чем в среднем в Европе (14%)", - отметили в фонде.Ряд мер, включая активную программу иммунизации, позволил Сербии сократить средний ежедневный показатель заболеваемости в 12 раз в течение месяца с пиковых значений в конце марта - начале апреля. Текущий показатель заболеваемости коронавирусом ниже среднеевропейского значения. Эффективная кампания по вакцинации позволила сократить средний дневной показатель смертности от коронавируса почти в четыре раза с пиковых значений в начале апреля, подчеркнули в РФПИ."Политические предубеждения не повлияли на свободный выбор вакцин против коронавируса для формирования национального портфеля вакцин в Сербии. Высокие показатели безопасности препарата "Спутник V" получили очередное подтверждение, в то время как включение российской вакцины в национальный портфель помогло Сербии стать европейским лидером по вакцинации населения против коронавируса. Мы ценим партнерство с Сербией и готовы поставлять вакцину также другим странам, чтобы помочь защитить здоровье людей", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734551620.html

https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734463650.html

россия

сербия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сербия, европа, в мире