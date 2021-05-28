В РФПИ рассказали о применении в Сербии вакцины "Спутник V"
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
"РФПИ объявляет об официальных данных по вакцинации в Сербии, которые подтверждают самые высокие показатели безопасности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" среди всех препаратов, включенных в национальный портфель страны", - заявили в фонде.
Официальные данные по безопасности у вакцины "Спутник V" показывают отсутствие случаев серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией. Также не зафиксировано случаев смерти вследствие вакцинации и случаев церебрального венозного тромбоза.
"Применение "Спутника V" внесло вклад в достижение Сербией лидирующих показателей по вакцинации населения среди европейских стран. На сегодняшний день в Сербии разными препаратами полностью вакцинировано более четверти населения (28%) – в два раза больше, чем в среднем в Европе (14%)", - отметили в фонде.
Ряд мер, включая активную программу иммунизации, позволил Сербии сократить средний ежедневный показатель заболеваемости в 12 раз в течение месяца с пиковых значений в конце марта - начале апреля. Текущий показатель заболеваемости коронавирусом ниже среднеевропейского значения. Эффективная кампания по вакцинации позволила сократить средний дневной показатель смертности от коронавируса почти в четыре раза с пиковых значений в начале апреля, подчеркнули в РФПИ.
"Политические предубеждения не повлияли на свободный выбор вакцин против коронавируса для формирования национального портфеля вакцин в Сербии. Высокие показатели безопасности препарата "Спутник V" получили очередное подтверждение, в то время как включение российской вакцины в национальный портфель помогло Сербии стать европейским лидером по вакцинации населения против коронавируса. Мы ценим партнерство с Сербией и готовы поставлять вакцину также другим странам, чтобы помочь защитить здоровье людей", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.