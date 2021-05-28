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Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"
Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.05.2021
Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"
Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток — 2"... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T04:19
2021-05-28T04:19
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
джо байден
сша
болгария
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток — 2". Материал вызвал бурный отклик со стороны читателей.Ранее американский лидер признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению."Германия, в отличие от нас (Болгарии – Прим. ред.) сумела отстоять свои национальные интересы", - выразил мнение Шоршо."Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать", - пошутил dfjftriktrcdt."Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой", - написал Armagedon."Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики", - заметил kvasimodo."Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар – Прим. ред.)!", - резюмировал Günther."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, джо байден, сша, болгария, в мире

Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"

04:19 28.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток — 2". Материал вызвал бурный отклик со стороны читателей.
Ранее американский лидер признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
"Германия, в отличие от нас (Болгарии – Прим. ред.) сумела отстоять свои национальные интересы", - выразил мнение Шоршо.
"Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать", - пошутил dfjftriktrcdt.
"Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой", - написал Armagedon.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
02:20
Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
"Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики", - заметил kvasimodo.
"Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар – Прим. ред.)!", - резюмировал Günther.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Джо БайденСШАБолгарияВ мире
 
 
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