https://ria.ru/20210528/sanktsii-1734518029.html

Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"

Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.05.2021

Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"

Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток — 2"... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T04:19

2021-05-28T04:19

2021-05-28T04:19

санкции сша против "северного потока — 2"

северный поток — 2

джо байден

сша

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603758959_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_9c7becaec293be95ccada14dc26ef30c.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток — 2". Материал вызвал бурный отклик со стороны читателей.Ранее американский лидер признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению."Германия, в отличие от нас (Болгарии – Прим. ред.) сумела отстоять свои национальные интересы", - выразил мнение Шоршо."Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать", - пошутил dfjftriktrcdt."Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой", - написал Armagedon."Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики", - заметил kvasimodo."Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар – Прим. ред.)!", - резюмировал Günther."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210528/gaz-1734515825.html

сша

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, джо байден, сша, болгария, в мире