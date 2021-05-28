Болгары оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток — 2". Материал вызвал бурный отклик со стороны читателей.
Ранее американский лидер признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
"Германия, в отличие от нас (Болгарии – Прим. ред.) сумела отстоять свои национальные интересы", - выразил мнение Шоршо.
"Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать", - пошутил dfjftriktrcdt.
"Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой", - написал Armagedon.
"Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики", - заметил kvasimodo.
"Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар – Прим. ред.)!", - резюмировал Günther.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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