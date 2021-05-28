https://ria.ru/20210528/raketa-1734621621.html
США провели первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
США провели первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 28.05.2021
США провели первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
Военно-морские силы США провели первые огневые испытания твердотопливного двигателя первой ступени, которая будет использоваться в гиперзвуковых ракетах ВМС и... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:38
2021-05-28T16:38
2021-05-28T19:26
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Военно-морские силы США провели первые огневые испытания твердотопливного двигателя первой ступени, которая будет использоваться в гиперзвуковых ракетах ВМС и американской армии, сообщили в пресс-службе ведомства.Испытания организовал офис программ стратегических систем ВМС США в Промонтори (штат Юта). Первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой ракеты, полезной нагрузкой для которой будет гиперзвуковой планируемый блок.Как отмечается, успешное испытание стало важной вехой, которая позволит провести совместные испытания ВМС и армии в первом квартале 2022 финансового года и в конечном итоге поставить на вооружение системы гиперзвукового оружия дальнего действия.
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