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Власти Адыгеи готовят правовую базу для реализации послания Президента
Власти Адыгеи готовят правовую базу для реализации послания Президента - РИА Новости, 28.05.2021
Власти Адыгеи готовят правовую базу для реализации послания Президента
Власти Адыгеи готовят правовую базу для своевременного решения задач, поставленных в президентском послании, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:53
2021-05-28T21:53
2021-05-28T21:53
республика адыгея
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мурат кумпилов
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политика
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КРАСНОДАР, 28 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи готовят правовую базу для своевременного решения задач, поставленных в президентском послании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в пятницу принял участие в заседании Госсовета-Хасэ республики, где проинформировал депутатов о мерах по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Кумпилов, в частности, отметил, что реализация нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы развития региона по-прежнему остается в центре внимания властей региона, говорится в сообщении."Все обозначенные в послании президента поручения должны быть реализованы в республике в положенные сроки. Для этого необходимо сделать все от нас зависящее. При поддержке федерального центра, совместно с Госсоветом-Хасэ республики мы уже прорабатываем поручения президента. Депутаты готовят необходимую правовую базу", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Глава Адыгеи также отметил, что для полной и качественной реализации положений послания федеральные власти оказывают региону необходимую помощь.
https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html
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россия, мурат кумпилов, республика адыгея, политика