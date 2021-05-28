https://ria.ru/20210528/poslanie-1734678908.html

Власти Адыгеи готовят правовую базу для реализации послания Президента

Власти Адыгеи готовят правовую базу для реализации послания Президента - РИА Новости, 28.05.2021

Власти Адыгеи готовят правовую базу для реализации послания Президента

Власти Адыгеи готовят правовую базу для своевременного решения задач, поставленных в президентском послании, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:53

2021-05-28T21:53

2021-05-28T21:53

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

республика адыгея

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150216/79/1502167930_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_ab7eeea61fa31f21a58bb1ee199fea9a.jpg

КРАСНОДАР, 28 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи готовят правовую базу для своевременного решения задач, поставленных в президентском послании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в пятницу принял участие в заседании Госсовета-Хасэ республики, где проинформировал депутатов о мерах по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Кумпилов, в частности, отметил, что реализация нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы развития региона по-прежнему остается в центре внимания властей региона, говорится в сообщении."Все обозначенные в послании президента поручения должны быть реализованы в республике в положенные сроки. Для этого необходимо сделать все от нас зависящее. При поддержке федерального центра, совместно с Госсоветом-Хасэ республики мы уже прорабатываем поручения президента. Депутаты готовят необходимую правовую базу", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Глава Адыгеи также отметил, что для полной и качественной реализации положений послания федеральные власти оказывают региону необходимую помощь.

https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, республика адыгея, политика