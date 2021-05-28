https://ria.ru/20210528/popytki-1734652287.html

Лукашенко сравнил ситуацию вокруг Ryanair с протестами 2020 года

Лукашенко сравнил ситуацию вокруг Ryanair с протестами 2020 года - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко сравнил ситуацию вокруг Ryanair с протестами 2020 года

Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил, что идет попытка Запада раскачать ситуацию в республике до уровня... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:28

2021-05-28T18:28

2021-05-28T19:46

эдвард сноуден

эво моралес

вильнюс

сша

в мире

владимир путин

сочи

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734662877_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b87537fb99c7ec28d2ee5f9fa90f14d4.jpg

МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил, что идет попытка Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года."Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы", - сказал Лукашенко в Сочи на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/layner-1734662967.html

https://ria.ru/20210528/zaplyv-1734650308.html

вильнюс

сша

сочи

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года" – Лукашенко о ситуации вокруг Ryanair Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил, что идет попытка Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года. 2021-05-28T18:28 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард сноуден, эво моралес, вильнюс, сша, в мире, владимир путин, сочи, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия