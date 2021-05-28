https://ria.ru/20210528/poezd-1734547789.html

Жириновский призвал создать "вагоны-бани" в поездах

Жириновский призвал создать "вагоны-бани" в поездах - РИА Новости, 28.05.2021

Жириновский призвал создать "вагоны-бани" в поездах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил оборудовать поезда дальнего следования "вагонами-баньками", чтобы путешествие было "только в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:13

2021-05-28T11:13

2021-05-28T12:44

telegram (приложение)

лдпр

ржд

владимир жириновский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729357601_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_6fb4c60aed492e11833f6319f54740d0.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил оборудовать поезда дальнего следования "вагонами-баньками", чтобы путешествие было "только в радость".Ранее стало известно, что РЖД планируют убрать вагоны-рестораны и оставить их лишь в туристических и фирменных составах. Также компания рассматривает возможность ввести наборы питания, которые можно разогревать в обычном вагоне."Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования. А если уж хотите сделать лучше — сначала спросите у нас, пассажиров, что нам нужно", — подчеркнул политик.Он считает, что в составах должна быть и "простая, недорогая разогретая еда, как хочет руководство РЖД", которую можно было бы доставлять прямо в купе. Эту услугу, по мнению Жириновского, нужно лишь добавить к тому, что уже есть. Вагоны-рестораны, как отметил лидер ЛДПР, трогать не стоит.

https://ria.ru/20210517/poezd-1732450161.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), лдпр, ржд, владимир жириновский, общество