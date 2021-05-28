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Жириновский призвал создать "вагоны-бани" в поездах
Жириновский призвал создать "вагоны-бани" в поездах - РИА Новости, 28.05.2021
Жириновский призвал создать "вагоны-бани" в поездах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил оборудовать поезда дальнего следования "вагонами-баньками", чтобы путешествие было "только в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:13
2021-05-28T11:13
2021-05-28T12:44
telegram (приложение)
лдпр
ржд
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил оборудовать поезда дальнего следования "вагонами-баньками", чтобы путешествие было "только в радость".Ранее стало известно, что РЖД планируют убрать вагоны-рестораны и оставить их лишь в туристических и фирменных составах. Также компания рассматривает возможность ввести наборы питания, которые можно разогревать в обычном вагоне."Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования. А если уж хотите сделать лучше — сначала спросите у нас, пассажиров, что нам нужно", — подчеркнул политик.Он считает, что в составах должна быть и "простая, недорогая разогретая еда, как хочет руководство РЖД", которую можно было бы доставлять прямо в купе. Эту услугу, по мнению Жириновского, нужно лишь добавить к тому, что уже есть. Вагоны-рестораны, как отметил лидер ЛДПР, трогать не стоит.
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telegram (приложение), лдпр, ржд, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
в своем Telegram-канале
предложил оборудовать поезда дальнего следования "вагонами-баньками", чтобы путешествие было "только в радость".
Ранее стало известно, что РЖД
планируют убрать вагоны-рестораны и оставить их лишь в туристических и фирменных составах. Также компания рассматривает возможность ввести наборы питания, которые можно разогревать в обычном вагоне.
"Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования. А если уж хотите сделать лучше — сначала спросите у нас, пассажиров, что нам нужно", — подчеркнул политик.
Он считает, что в составах должна быть и "простая, недорогая разогретая еда, как хочет руководство РЖД", которую можно было бы доставлять прямо в купе. Эту услугу, по мнению Жириновского, нужно лишь добавить к тому, что уже есть. Вагоны-рестораны, как отметил лидер ЛДПР, трогать не стоит.