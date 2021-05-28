https://ria.ru/20210528/pmef-1734671106.html

Крым подпишет на ПМЭФ соглашения о туркластерах и жилищных комплексах

Крым подпишет на ПМЭФ соглашения о туркластерах и жилищных комплексах - РИА Новости, 28.05.2021

Крым подпишет на ПМЭФ соглашения о туркластерах и жилищных комплексах

Инвестиционные соглашения о создании туристско-рекреационного кластера, гостиничного комплекса, развлекательного парка и жилищных комплексов в Крыму будут... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:24

2021-05-28T20:24

2021-05-28T21:11

петербургский международный экономический форум

ханты-мансийский автономный округ

фонд "росконгресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

чувашская республика (чувашия)

тамбовская область

пмэф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155536/35/1555363597_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_8ffff106dbe1e281c26c308023ff03ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Инвестиционные соглашения о создании туристско-рекреационного кластера, гостиничного комплекса, развлекательного парка и жилищных комплексов в Крыму будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы Крыма."Планируется подписать соглашение о создании туристско-рекреационного кластера "Черноморский" с рядом проектов по строительству коттеджных поселков, гостинично-ресторанного комплекса, развлекательного парка и других объектов. В сфере туризма будет подписано соглашение о строительстве курортного комплекса и создании первого тематического парка развлечений с курортно-гостиничным комплексом. Кроме того, предполагается строительство двух жилищных комплексов", - говорится в сообщении.Программой также предусмотрено подписание несколько соглашений в сфере межрегионального сотрудничества с властями республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тамбовской области, республики Саха, а также с властями Чувашской республики. Также намечено подписание соглашения с Федеральным медико-биологическим агентством и фондом "Росконгресс". На крымском стенде также будет устроена дегустация крымских продуктов.

https://realty.ria.ru/20200721/1574645038.html

ханты-мансийский автономный округ

чувашская республика (чувашия)

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), чувашская республика (чувашия), тамбовская область, пмэф, экономика