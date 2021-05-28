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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210528/pmef-1734671106.html
Крым подпишет на ПМЭФ соглашения о туркластерах и жилищных комплексах
Крым подпишет на ПМЭФ соглашения о туркластерах и жилищных комплексах - РИА Новости, 28.05.2021
Крым подпишет на ПМЭФ соглашения о туркластерах и жилищных комплексах
Инвестиционные соглашения о создании туристско-рекреационного кластера, гостиничного комплекса, развлекательного парка и жилищных комплексов в Крыму будут... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:24
2021-05-28T21:11
петербургский международный экономический форум
ханты-мансийский автономный округ
фонд "росконгресс"
петербургский международный экономический форум (фонд)
чувашская республика (чувашия)
тамбовская область
пмэф
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Инвестиционные соглашения о создании туристско-рекреационного кластера, гостиничного комплекса, развлекательного парка и жилищных комплексов в Крыму будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы Крыма."Планируется подписать соглашение о создании туристско-рекреационного кластера "Черноморский" с рядом проектов по строительству коттеджных поселков, гостинично-ресторанного комплекса, развлекательного парка и других объектов. В сфере туризма будет подписано соглашение о строительстве курортного комплекса и создании первого тематического парка развлечений с курортно-гостиничным комплексом. Кроме того, предполагается строительство двух жилищных комплексов", - говорится в сообщении.Программой также предусмотрено подписание несколько соглашений в сфере межрегионального сотрудничества с властями республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тамбовской области, республики Саха, а также с властями Чувашской республики. Также намечено подписание соглашения с Федеральным медико-биологическим агентством и фондом "Росконгресс". На крымском стенде также будет устроена дегустация крымских продуктов.
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ханты-мансийский автономный округ, фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), чувашская республика (чувашия), тамбовская область, пмэф, экономика

Крым подпишет на ПМЭФ соглашения о туркластерах и жилищных комплексах

20:24 28.05.2021 (обновлено: 21:11 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастник Петербургского международного экономического форума 2019 у стенда Республики Крым
Участник Петербургского международного экономического форума 2019 у стенда Республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Инвестиционные соглашения о создании туристско-рекреационного кластера, гостиничного комплекса, развлекательного парка и жилищных комплексов в Крыму будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы Крыма.
"Планируется подписать соглашение о создании туристско-рекреационного кластера "Черноморский" с рядом проектов по строительству коттеджных поселков, гостинично-ресторанного комплекса, развлекательного парка и других объектов. В сфере туризма будет подписано соглашение о строительстве курортного комплекса и создании первого тематического парка развлечений с курортно-гостиничным комплексом. Кроме того, предполагается строительство двух жилищных комплексов", - говорится в сообщении.
Программой также предусмотрено подписание несколько соглашений в сфере межрегионального сотрудничества с властями республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тамбовской области, республики Саха, а также с властями Чувашской республики. Также намечено подписание соглашения с Федеральным медико-биологическим агентством и фондом "Росконгресс". На крымском стенде также будет устроена дегустация крымских продуктов.
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Петербургский международный экономический форумХанты-Мансийский автономный округФонд "Росконгресс"Петербургский международный экономический форум (фонд)Чувашская Республика (Чувашия)Тамбовская областьПМЭФЭкономика
 
 
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