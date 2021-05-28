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Мясников рассказал о новой смертоносной пандемии, накрывшей человечество
Мясников рассказал о новой смертоносной пандемии, накрывшей человечество - РИА Новости, 28.05.2021
Мясников рассказал о новой смертоносной пандемии, накрывшей человечество
Распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают намного чаще, чем от коронавируса, заявил врач и... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:40
2021-05-28T17:35
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают намного чаще, чем от коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1". В числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, Мясников назвал рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты. Он добавил, что в год умирает 70 миллионов человек и большая часть летальных исходов вызвана последствиями такого состояния.Так, по его словам, лишние жировые отложения есть у 47% людей, а ожирением страдает каждый десятый житель планеты.Мясников пояснил, что для контроля массы тела есть специальный индекс, который определяется соотношением роста (в сантиметрах) к весу (в килограммах). В норме его значения колеблются в диапазоне 18,5-25.Мясников также перечислил болезни, вызывающие избыточную массу тела. "Гипотериоз, снижение функций щитовидной железы. &lt;...&gt; Синдром поликистоза яичников, когда яичники покрываются кистами, у женщин растут усы, там идет резистентность к инсулину. &lt;…&gt; Избыток стероидных гормонов тоже ведет к набору лишнего веса", — рассказал он.Депрессия и лечение диабета некоторыми препаратами также могут привести к появлению лишних килограммов. Однако Мясников подчеркнул, что в 99% случаев следует искать причины набора веса в принципах питания, которые закладываются в детстве.
https://ria.ru/20210527/rak-1734347575.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников рассказал о новой смертоносной пандемии, накрывшей человечество

15:40 28.05.2021 (обновлено: 17:35 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают намного чаще, чем от коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".

"От ожирения сегодня умирает на порядок больше людей, чем от ковида, допустим. Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением, <…> на Земле умирают десятки миллионов людей", — сказал медик.

В числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, Мясников назвал рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты. Он добавил, что в год умирает 70 миллионов человек и большая часть летальных исходов вызвана последствиями такого состояния.
Так, по его словам, лишние жировые отложения есть у 47% людей, а ожирением страдает каждый десятый житель планеты.
Мясников пояснил, что для контроля массы тела есть специальный индекс, который определяется соотношением роста (в сантиметрах) к весу (в килограммах). В норме его значения колеблются в диапазоне 18,5-25.
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Мясников также перечислил болезни, вызывающие избыточную массу тела.
"Гипотериоз, снижение функций щитовидной железы. <...> Синдром поликистоза яичников, когда яичники покрываются кистами, у женщин растут усы, там идет резистентность к инсулину. <…> Избыток стероидных гормонов тоже ведет к набору лишнего веса", — рассказал он.
Депрессия и лечение диабета некоторыми препаратами также могут привести к появлению лишних килограммов. Однако Мясников подчеркнул, что в 99% случаев следует искать причины набора веса в принципах питания, которые закладываются в детстве.
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