Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210528/osvyaschenie-1734657904.html
РПЦ намерена отказаться от освящения оружия
РПЦ намерена отказаться от освящения оружия - РИА Новости, 28.05.2021
РПЦ намерена отказаться от освящения оружия
Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, но собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга, –... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:58
2021-05-28T18:58
религия и мировоззрение
земля
русская православная церковь
совет европы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147953/52/1479535251_0:165:3001:1853_1920x0_80_0_0_49b91a92a80a423cdef9d5a393380a76.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, но собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга, – соответствующий документ принял пленум ее Межсоборного присутствия, сообщил в интервью РИА Новости его член, представить РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).Пленум проходит в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, десятков архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян РПЦ. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего рассмотрения на Архиерейском соборе, ближайший собор предварительно намечен на ноябрь 2021 года. Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете. "В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", - сказал отец Филипп.При этом, по его словам, "оружие может окропляться святой водой - как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность"."Следующий этап работы с документом – вынесение его на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен. Можно сказать, что он прошел заключительную стадию экспертного обсуждения", - отметил член Межсоборного присутствия."Сохранить честь"В документе упоминается многовековая традиция Православной церкви, связанная с благословением воинов на служение и сопровождением их в этом служении."Тема воинского служения во все времена вызывала много дискуссий, поскольку воин в случае конфликта убивает противника. Вот и возникает вопрос: а как Церковь может благословлять человека на это, ведь есть заповедь "не убий"? При этом в Библии есть и другие места, в которых говорится о допустимости воинского служения как защиты ближнего в ситуациях смертельной опасности, поэтому Церковь с древних времен благословляет христиан защищать ближних и свое Отечество", - пояснил отец Филипп.Однако в древней практике Церкви, добавил он, даже, если воин получал благословение на участие в войне, то после возвращения он не мог приступать к причастию в течение двух-трех лет."С принятием этого документа церковное понимание воинского долга не меняется, однако акцент делается на самих воинах и высоте их служения, а не на оружии и военной технике. Ведь и боевые награды вручаются отличившимся людям, а не орудиям и машинам. Кроме того, мы не можем не обращать внимание на то, что происходит бурное развитие средств убийства во всем мире. Очень часто они имеют высокую поражающую способность. Одно дело благословить, как это делалось в прошлом, меч или кортик, а другое дело – ядерное, химическое или бактериологическое оружие, которые могут вообще положить конец жизни на Земле. Неужели Церковь, например, должна благословлять смертоносные бактерии? Многие православные христиане понимают, что в условиях гонки вооружений надо оставить только практику благословения воинов", - поделился представитель Межсоборного присутсвия."Мы не должны забывать, что в мире действуют духи зла, стремящиеся причинить вред людям и погубить их. Как раз, в чине благословения воинов Церковь, в том числе молится о защите их от духов зла. Это не что-то особенное, мы просим о том же и для всех людей", - пояснил священнослужитель. Очень важно, добавил он, чтобы воины, которые обеспечивают, например, надежность ядерного арсенала, сохраняли свой дух в равновесии и трезвомыслии.Анализ существующих православных молитв о воинах показывает, что в центре заботы Церкви – человек. "Человек, посвятивший себя военному делу, находится в центре внимания Церкви, которая вдохновляет его на защиту Отечества, благородство и сохранение чести", - пояснил отец Филипп."Ядерное оружие"Отвечая на вопрос о ядерном оружии, член Межсоборного присутствия отметил, что было принято решение в документе не выделять этот вид вооружения. "Возможно, в будущем появится оружие еще страшнее и разрушительнее ядерного. Поэтому члены церковного собрания решили не упоминать отдельно типы оружия", - рассказал собеседник агентства. По мнению церковного представителя, "Церковь не может создавать кумира, в том числе из вооружения, даже если оно помогает защищать Отечество. В высшем понимании мы должны всегда связывать свою защиту с помощью Божией. В то же время нельзя забывать, что Церковь всегда искренне выступает за всеобщее разоружение и сокращение смертоносных арсеналов. Подобное разоружение должно, конечно, происходить одновременно во всех странах, а не в одностороннем порядке. К сожалению, этого добиться невозможно в нашем греховном состоянии".
https://ria.ru/20210505/episkop-1731139485.html
https://ria.ru/20200220/1565033584.html
https://ria.ru/20160801/1473361449.html
земля
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147953/52/1479535251_154:0:2845:2018_1920x0_80_0_0_87d0aec28ea23869e433e96aa3c21cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, русская православная церковь, совет европы, москва

РПЦ намерена отказаться от освящения оружия

18:58 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОсвящение ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-02"
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-02 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, но собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга, – соответствующий документ принял пленум ее Межсоборного присутствия, сообщил в интервью РИА Новости его член, представить РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).
Пленум проходит в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, десятков архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян РПЦ. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего рассмотрения на Архиерейском соборе, ближайший собор предварительно намечен на ноябрь 2021 года. Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете.
"В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", - сказал отец Филипп.
При этом, по его словам, "оружие может окропляться святой водой - как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность".
Епископ Савватий (Загребельный) - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 13:00Религия и мировоззрение
Епископ Савватий об освящении ОМУ: нужно прислушиваться к народу
"Следующий этап работы с документом – вынесение его на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен. Можно сказать, что он прошел заключительную стадию экспертного обсуждения", - отметил член Межсоборного присутствия.

"Сохранить честь"

В документе упоминается многовековая традиция Православной церкви, связанная с благословением воинов на служение и сопровождением их в этом служении.
"Тема воинского служения во все времена вызывала много дискуссий, поскольку воин в случае конфликта убивает противника. Вот и возникает вопрос: а как Церковь может благословлять человека на это, ведь есть заповедь "не убий"? При этом в Библии есть и другие места, в которых говорится о допустимости воинского служения как защиты ближнего в ситуациях смертельной опасности, поэтому Церковь с древних времен благословляет христиан защищать ближних и свое Отечество", - пояснил отец Филипп.
Однако в древней практике Церкви, добавил он, даже, если воин получал благословение на участие в войне, то после возвращения он не мог приступать к причастию в течение двух-трех лет.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля 2020, 22:50Религия и мировоззрение
Военный священник считает, что РПЦ должна освящать любое оружие
"С принятием этого документа церковное понимание воинского долга не меняется, однако акцент делается на самих воинах и высоте их служения, а не на оружии и военной технике. Ведь и боевые награды вручаются отличившимся людям, а не орудиям и машинам. Кроме того, мы не можем не обращать внимание на то, что происходит бурное развитие средств убийства во всем мире. Очень часто они имеют высокую поражающую способность. Одно дело благословить, как это делалось в прошлом, меч или кортик, а другое дело – ядерное, химическое или бактериологическое оружие, которые могут вообще положить конец жизни на Земле. Неужели Церковь, например, должна благословлять смертоносные бактерии? Многие православные христиане понимают, что в условиях гонки вооружений надо оставить только практику благословения воинов", - поделился представитель Межсоборного присутсвия.
"Мы не должны забывать, что в мире действуют духи зла, стремящиеся причинить вред людям и погубить их. Как раз, в чине благословения воинов Церковь, в том числе молится о защите их от духов зла. Это не что-то особенное, мы просим о том же и для всех людей", - пояснил священнослужитель. Очень важно, добавил он, чтобы воины, которые обеспечивают, например, надежность ядерного арсенала, сохраняли свой дух в равновесии и трезвомыслии.
Анализ существующих православных молитв о воинах показывает, что в центре заботы Церкви – человек. "Человек, посвятивший себя военному делу, находится в центре внимания Церкви, которая вдохновляет его на защиту Отечества, благородство и сохранение чести", - пояснил отец Филипп.

"Ядерное оружие"

Отвечая на вопрос о ядерном оружии, член Межсоборного присутствия отметил, что было принято решение в документе не выделять этот вид вооружения. "Возможно, в будущем появится оружие еще страшнее и разрушительнее ядерного. Поэтому члены церковного собрания решили не упоминать отдельно типы оружия", - рассказал собеседник агентства. По мнению церковного представителя, "Церковь не может создавать кумира, в том числе из вооружения, даже если оно помогает защищать Отечество. В высшем понимании мы должны всегда связывать свою защиту с помощью Божией. В то же время нельзя забывать, что Церковь всегда искренне выступает за всеобщее разоружение и сокращение смертоносных арсеналов. Подобное разоружение должно, конечно, происходить одновременно во всех странах, а не в одностороннем порядке. К сожалению, этого добиться невозможно в нашем греховном состоянии".
Строительство Богоявленского храма в городе Бердске. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2016
1 августа 2016, 20:00Религия и мировоззрение
Ядерщик: контакты с РПЦ важны для нравственных норм разработчиков оружияВ понедельник в Сарове в рамках торжественных мероприятий, посвященных 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ, состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учеными саровского ядерного центра.
 
Религия и мировоззрениеЗемляРусская православная церковьСовет ЕвропыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
Лента новостейМолния