https://ria.ru/20210528/osvyaschenie-1734657904.html

РПЦ намерена отказаться от освящения оружия

РПЦ намерена отказаться от освящения оружия - РИА Новости, 28.05.2021

РПЦ намерена отказаться от освящения оружия

Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, но собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга, –... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:58

2021-05-28T18:58

2021-05-28T18:58

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, но собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга, – соответствующий документ принял пленум ее Межсоборного присутствия, сообщил в интервью РИА Новости его член, представить РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).Пленум проходит в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, десятков архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян РПЦ. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего рассмотрения на Архиерейском соборе, ближайший собор предварительно намечен на ноябрь 2021 года. Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете. "В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", - сказал отец Филипп.При этом, по его словам, "оружие может окропляться святой водой - как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность"."Следующий этап работы с документом – вынесение его на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен. Можно сказать, что он прошел заключительную стадию экспертного обсуждения", - отметил член Межсоборного присутствия."Сохранить честь"В документе упоминается многовековая традиция Православной церкви, связанная с благословением воинов на служение и сопровождением их в этом служении."Тема воинского служения во все времена вызывала много дискуссий, поскольку воин в случае конфликта убивает противника. Вот и возникает вопрос: а как Церковь может благословлять человека на это, ведь есть заповедь "не убий"? При этом в Библии есть и другие места, в которых говорится о допустимости воинского служения как защиты ближнего в ситуациях смертельной опасности, поэтому Церковь с древних времен благословляет христиан защищать ближних и свое Отечество", - пояснил отец Филипп.Однако в древней практике Церкви, добавил он, даже, если воин получал благословение на участие в войне, то после возвращения он не мог приступать к причастию в течение двух-трех лет."С принятием этого документа церковное понимание воинского долга не меняется, однако акцент делается на самих воинах и высоте их служения, а не на оружии и военной технике. Ведь и боевые награды вручаются отличившимся людям, а не орудиям и машинам. Кроме того, мы не можем не обращать внимание на то, что происходит бурное развитие средств убийства во всем мире. Очень часто они имеют высокую поражающую способность. Одно дело благословить, как это делалось в прошлом, меч или кортик, а другое дело – ядерное, химическое или бактериологическое оружие, которые могут вообще положить конец жизни на Земле. Неужели Церковь, например, должна благословлять смертоносные бактерии? Многие православные христиане понимают, что в условиях гонки вооружений надо оставить только практику благословения воинов", - поделился представитель Межсоборного присутсвия."Мы не должны забывать, что в мире действуют духи зла, стремящиеся причинить вред людям и погубить их. Как раз, в чине благословения воинов Церковь, в том числе молится о защите их от духов зла. Это не что-то особенное, мы просим о том же и для всех людей", - пояснил священнослужитель. Очень важно, добавил он, чтобы воины, которые обеспечивают, например, надежность ядерного арсенала, сохраняли свой дух в равновесии и трезвомыслии.Анализ существующих православных молитв о воинах показывает, что в центре заботы Церкви – человек. "Человек, посвятивший себя военному делу, находится в центре внимания Церкви, которая вдохновляет его на защиту Отечества, благородство и сохранение чести", - пояснил отец Филипп."Ядерное оружие"Отвечая на вопрос о ядерном оружии, член Межсоборного присутствия отметил, что было принято решение в документе не выделять этот вид вооружения. "Возможно, в будущем появится оружие еще страшнее и разрушительнее ядерного. Поэтому члены церковного собрания решили не упоминать отдельно типы оружия", - рассказал собеседник агентства. По мнению церковного представителя, "Церковь не может создавать кумира, в том числе из вооружения, даже если оно помогает защищать Отечество. В высшем понимании мы должны всегда связывать свою защиту с помощью Божией. В то же время нельзя забывать, что Церковь всегда искренне выступает за всеобщее разоружение и сокращение смертоносных арсеналов. Подобное разоружение должно, конечно, происходить одновременно во всех странах, а не в одностороннем порядке. К сожалению, этого добиться невозможно в нашем греховном состоянии".

https://ria.ru/20210505/episkop-1731139485.html

https://ria.ru/20200220/1565033584.html

https://ria.ru/20160801/1473361449.html

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земля, русская православная церковь, совет европы, москва