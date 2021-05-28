https://ria.ru/20210528/nevskiy-1734568791.html
В РПЦ рассказали о кульминации празднования 800-летия Александра Невского
В РПЦ рассказали о кульминации празднования 800-летия Александра Невского - РИА Новости, 28.05.2021
В РПЦ рассказали о кульминации празднования 800-летия Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен совершить праздничное богослужение и крестный ход в Александро-Невской лавре 12 сентября – в годовщину... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:41
2021-05-28T12:41
2021-05-28T12:41
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вахтанг кипшидзе
александр невский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
санкт-петербург
справки
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен совершить праздничное богослужение и крестный ход в Александро-Невской лавре 12 сентября – в годовщину перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Центральная часть церковных мероприятий в нашей стране – это 12 сентября, когда мы празднуем обретение мощей благоверного князя Александра Невского и размещение их в Александро-Невской лавре. В эту дату святейший патриарх, как ожидается, прибудет в Санкт-Петербург для того, чтобы совершить праздничное богослужение и крестный ход. И мы верим, что часть церковных мероприятий будет духовным центром наших празднований", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в пятницу.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
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россия, вахтанг кипшидзе, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), санкт-петербург, справки