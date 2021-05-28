Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/narkotiki-1734659273.html
Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ
Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2021
Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден во время телефонного разговора со своим другом признался, что употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:08
2021-05-28T20:11
хантер байден
джорджтаунский университет
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_0:131:1785:1135_1920x0_80_0_0_a15c4f41780b439e075535f3b22e276b.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден во время телефонного разговора со своим другом признался, что употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телефонной беседы."Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри", — говорит на обнародованной таблоидом аудиозаписи неизвестный, по голосу похожий на Хантера Байдена. Далее он сообщает, что, когда употреблял наркотик, он учился в Джорджтаунском университете. "Кажется, я был на втором курсе", — уточняет мужчина.Издание утверждает, что аудиозапись 2019 года получена с ноутбука Байдена-младшего. В публикации также отмечается, что информация из данного разговора противоречит словам 51-летнего Байдена-младшего о том, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил учебное заведение. Об этом сын американского президента написал в своей книге, выпущенной в апреле этого года.Мэрион Бэрри (1936-2014) впервые занял пост мэра Вашингтона в 1978 году, после чего трижды переизбирался и даже получил прозвище "пожизненный мэр". Его репутация пострадала из-за наркотиков, в 1990 году политика приговорили к шести месяцам тюрьмы за их хранение.Ранее Daily Mail опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции. Сам Байден-младший рассказал о своих проблемах с наркотиками в мемуарах Beautiful Things ("Прекрасные дела").
https://ria.ru/20210413/politika-1727959986.html
https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_17:0:1741:1293_1920x0_80_0_0_22f42c22164c70d676f6a98f5fe37f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хантер байден, джорджтаунский университет, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ

19:08 28.05.2021 (обновлено: 20:11 28.05.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден во время телефонного разговора со своим другом признался, что употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телефонной беседы.
"Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри", — говорит на обнародованной таблоидом аудиозаписи неизвестный, по голосу похожий на Хантера Байдена. Далее он сообщает, что, когда употреблял наркотик, он учился в Джорджтаунском университете. "Кажется, я был на втором курсе", — уточняет мужчина.
Президент США Джо Байден и его сын Хантер - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:00
Политика США зарабатывает на дозу сыну президента Байдена
Издание утверждает, что аудиозапись 2019 года получена с ноутбука Байдена-младшего. В публикации также отмечается, что информация из данного разговора противоречит словам 51-летнего Байдена-младшего о том, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил учебное заведение. Об этом сын американского президента написал в своей книге, выпущенной в апреле этого года.
Мэрион Бэрри (1936-2014) впервые занял пост мэра Вашингтона в 1978 году, после чего трижды переизбирался и даже получил прозвище "пожизненный мэр". Его репутация пострадала из-за наркотиков, в 1990 году политика приговорили к шести месяцам тюрьмы за их хранение.
Ранее Daily Mail опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции. Сам Байден-младший рассказал о своих проблемах с наркотиками в мемуарах Beautiful Things ("Прекрасные дела").
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:40
СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики
 
Хантер БайденДжорджтаунский университетДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
Лента новостейМолния