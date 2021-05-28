Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ
19:08 28.05.2021 (обновлено: 20:11 28.05.2021)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден во время телефонного разговора со своим другом признался, что употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телефонной беседы.
"Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри", — говорит на обнародованной таблоидом аудиозаписи неизвестный, по голосу похожий на Хантера Байдена. Далее он сообщает, что, когда употреблял наркотик, он учился в Джорджтаунском университете. "Кажется, я был на втором курсе", — уточняет мужчина.
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Издание утверждает, что аудиозапись 2019 года получена с ноутбука Байдена-младшего. В публикации также отмечается, что информация из данного разговора противоречит словам 51-летнего Байдена-младшего о том, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил учебное заведение. Об этом сын американского президента написал в своей книге, выпущенной в апреле этого года.
Мэрион Бэрри (1936-2014) впервые занял пост мэра Вашингтона в 1978 году, после чего трижды переизбирался и даже получил прозвище "пожизненный мэр". Его репутация пострадала из-за наркотиков, в 1990 году политика приговорили к шести месяцам тюрьмы за их хранение.
Ранее Daily Mail опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции. Сам Байден-младший рассказал о своих проблемах с наркотиками в мемуарах Beautiful Things ("Прекрасные дела").