https://ria.ru/20210528/narkotiki-1734659273.html

Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ

Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2021

Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден во время телефонного разговора со своим другом признался, что употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:08

2021-05-28T19:08

2021-05-28T20:11

хантер байден

джорджтаунский университет

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден во время телефонного разговора со своим другом признался, что употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телефонной беседы."Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри", — говорит на обнародованной таблоидом аудиозаписи неизвестный, по голосу похожий на Хантера Байдена. Далее он сообщает, что, когда употреблял наркотик, он учился в Джорджтаунском университете. "Кажется, я был на втором курсе", — уточняет мужчина.Издание утверждает, что аудиозапись 2019 года получена с ноутбука Байдена-младшего. В публикации также отмечается, что информация из данного разговора противоречит словам 51-летнего Байдена-младшего о том, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил учебное заведение. Об этом сын американского президента написал в своей книге, выпущенной в апреле этого года.Мэрион Бэрри (1936-2014) впервые занял пост мэра Вашингтона в 1978 году, после чего трижды переизбирался и даже получил прозвище "пожизненный мэр". Его репутация пострадала из-за наркотиков, в 1990 году политика приговорили к шести месяцам тюрьмы за их хранение.Ранее Daily Mail опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции. Сам Байден-младший рассказал о своих проблемах с наркотиками в мемуарах Beautiful Things ("Прекрасные дела").

https://ria.ru/20210413/politika-1727959986.html

https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, джорджтаунский университет, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире