https://ria.ru/20210528/napadenie-1734577269.html
СМИ: неизвестный напал на полицейского возле французского Нанта
СМИ: неизвестный напал на полицейского возле французского Нанта - РИА Новости, 28.05.2021
СМИ: неизвестный напал на полицейского возле французского Нанта
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Об этом сообщил телеканал BFM TV. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:09
2021-05-28T13:09
2021-05-28T14:20
франция
нант
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734589867_0:252:3066:1977_1920x0_80_0_0_9372039d6d790745c7094c007e6834a7.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Об этом сообщил телеканал BFM TV.Злоумышленник нанес несколько ударов, женщина находится в критическом состоянии.Нападавший скрылся с места преступления. В его поисках задействованы 240 жандармов и вертолет. Отмечается, что мотивы его действий пока не ясны.
франция
нант
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734589867_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a451792ae17540d533f54b7ea2d2f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, нант, в мире
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
Злоумышленник нанес несколько ударов, женщина находится в критическом состоянии.
Нападавший скрылся с места преступления. В его поисках задействованы 240 жандармов и вертолет.
Отмечается, что мотивы его действий пока не ясны.