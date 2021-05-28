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СМИ: неизвестный напал на полицейского возле французского Нанта

СМИ: неизвестный напал на полицейского возле французского Нанта - РИА Новости, 28.05.2021

СМИ: неизвестный напал на полицейского возле французского Нанта

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Об этом сообщил телеканал BFM TV. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:09

2021-05-28T13:09

2021-05-28T14:20

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Об этом сообщил телеканал BFM TV.Злоумышленник нанес несколько ударов, женщина находится в критическом состоянии.Нападавший скрылся с места преступления. В его поисках задействованы 240 жандармов и вертолет. Отмечается, что мотивы его действий пока не ясны.

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, нант, в мире