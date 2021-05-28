https://ria.ru/20210528/muzei-1734301670.html

Необычные кинетические выставки открылись в галерее "Триумф"

Необычные кинетические выставки открылись в галерее "Триумф" - РИА Новости, 28.05.2021

Необычные кинетические выставки открылись в галерее "Триумф"

Выставки "Послушные тела" и "Асимметрия", на которых представлены уникальные кинетические объекты, открылись в галерее "Триумф". РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:43

2021-05-28T07:43

2021-05-28T07:43

выставки

культура

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Выставки "Послушные тела" и "Асимметрия", на которых представлены уникальные кинетические объекты, открылись в галерее "Триумф"."Ассиметрия", на которой представлены работы Кирилла Александрова, предлагает зрителю поразмышлять о том, как форма, материал и размер объекта влияет на то, как он двигается. При этом интересно то, что значительная часть экспонатов статична. Поэтому зритель должен представить и "дофантазировать" движение объекта в воображении.Среди работ представлен объект "Хеда", который отсылает к произведениям голландского живописца Виллема Класа Хеды, а именно к свисающей спиралью лимонной кожуре. Работа Александрова повторяет тот же принцип, но уже с "кожурой" алюминиевой. Интересно разнообразие материалов, с которыми работает мастер. Это картон, гипс, дерево, бетон, бронза и другие металлы.Например, работа "Противостояние" Александрова выполнена из дерева и стали. Две плоские фигуры — ромбовидная и круглая — опираются на металлические шесты и направляют в сторону друг друга шипы. Так, по задумке, они задают напряженность, делая верхнюю часть визуально тяжелее, чем нижнюю.А "Колодец" сделан из зеркального пластика и покрашен в белый. Причудливость этого модуля в эффекте расширения плоскости за счет движения строгих стереометрических форм в зеркальном пространстве.Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела" предлагает взглянуть на движение с точки зрения его многообразия.Отдельные работы показывают мастерство Мартиросова как театрального художника-постановщика. Например, некоторым его объектам присуща зооморфность, эти шевелящиеся металлические или деревянные произведения создают впечатление живых существ.Один из любопытных экспонатов — "Иглы-2", который повторяет форму дикобраза. Скульптура некоторое время неподвижно "выжидает", а затем неожиданно щетинится, издавая протяжный треск.Другие работы тоже интригуют. Они состоят из разных шестеренок, крючков, винтиков и других мелких деталей, а приводятся в движение эти конструкции небольшими моторчиками.Кроме того, в объекте "Без названия (Колесо)" последовательное движение множества "лопастей" из бамбука и кальки, стоящих на тонких ножках, формирует волну в виде круга. Эта работа образует визуальную доминанту в зале и задает в пространстве спокойную атмосферу.Кураторская концепция двух выставок в том, чтобы исключить представление о кинетических скульптурах как о просто подвижных интерактивных объектах, своеобразном аттракционе. Проекты не просто развлекают посетителей, а провоцируют на размышления и генерирование идей.Выставки будут открыты до 20 июня.

https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, галерея "триумф", новости культуры, музеи