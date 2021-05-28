Необычные кинетические выставки открылись в галерее "Триумф"
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Хвост птицы", 2017
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Выставки "Послушные тела" и "Асимметрия", на которых представлены уникальные кинетические объекты, открылись в галерее "Триумф".
"Проекты с разных сторон рассматривают один и тот же феномен — движение, — рассказал РИА Новости куратор Артур Князев. — Работы созданы художниками, уже прочно вошедшими в историю российского кинетического искусства, — Кириллом Александровым и Владимиром Мартиросовым. Однако их произведения выглядят вполне современно, а идеи — актуальны и по сей день"
"Ассиметрия", на которой представлены работы Кирилла Александрова, предлагает зрителю поразмышлять о том, как форма, материал и размер объекта влияет на то, как он двигается. При этом интересно то, что значительная часть экспонатов статична. Поэтому зритель должен представить и "дофантазировать" движение объекта в воображении.
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Рисунок к скульптуре "Ключ". 2010 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Рисунок к скульптуре "Ключ". 2010 год
Среди работ представлен объект "Хеда", который отсылает к произведениям голландского живописца Виллема Класа Хеды, а именно к свисающей спиралью лимонной кожуре. Работа Александрова повторяет тот же принцип, но уже с "кожурой" алюминиевой.
Интересно разнообразие материалов, с которыми работает мастер. Это картон, гипс, дерево, бетон, бронза и другие металлы.
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Работа "Противостояние", 2019
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Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Работа "Противостояние", 2019
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Без названия. 2015 год
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Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Без названия. 2015 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Рисунок к скульптуре "Прибой"
3 из 3
Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Рисунок к скульптуре "Прибой"
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
1 из 3
Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Работа "Противостояние", 2019
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
2 из 3
Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Без названия. 2015 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
3 из 3
Выставка Кирилла Александрова "Асимметрия". Рисунок к скульптуре "Прибой"
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
Например, работа "Противостояние" Александрова выполнена из дерева и стали. Две плоские фигуры — ромбовидная и круглая — опираются на металлические шесты и направляют в сторону друг друга шипы. Так, по задумке, они задают напряженность, делая верхнюю часть визуально тяжелее, чем нижнюю.
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф""Противостояние" работа Кирилла Александрова
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
"Противостояние" работа Кирилла Александрова
А "Колодец" сделан из зеркального пластика и покрашен в белый. Причудливость этого модуля в эффекте расширения плоскости за счет движения строгих стереометрических форм в зеркальном пространстве.
Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела" предлагает взглянуть на движение с точки зрения его многообразия.
"Выставка объединяет механическую и биологическую сторону нашего мира, представляя природное и машинное движение. Набор необычных форм и деталей погружают зрителя в сад шевелящихся скульптур, где на каждом шагу ждет нечто замысловатое и на первый взгляд непонятное", — отмечает Князев.
Отдельные работы показывают мастерство Мартиросова как театрального художника-постановщика. Например, некоторым его объектам присуща зооморфность, эти шевелящиеся металлические или деревянные произведения создают впечатление живых существ.
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Листья", 2000 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Листья", 2000 год
Один из любопытных экспонатов — "Иглы-2", который повторяет форму дикобраза. Скульптура некоторое время неподвижно "выжидает", а затем неожиданно щетинится, издавая протяжный треск.
Другие работы тоже интригуют. Они состоят из разных шестеренок, крючков, винтиков и других мелких деталей, а приводятся в движение эти конструкции небольшими моторчиками.
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Смена караула", 2017 год
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Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Смена караула", 2017 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Голосуй", 2005 год
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Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Голосуй", 2005 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Мухи", 2016 год
3 из 3
Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Мухи", 2016 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
1 из 3
Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Смена караула", 2017 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
2 из 3
Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Голосуй", 2005 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
3 из 3
Выставка Владимира Мартиросова "Послушные тела". Работа "Мухи", 2016 год
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
Кроме того, в объекте "Без названия (Колесо)" последовательное движение множества "лопастей" из бамбука и кальки, стоящих на тонких ножках, формирует волну в виде круга. Эта работа образует визуальную доминанту в зале и задает в пространстве спокойную атмосферу.
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф""Без названия (Колесо)", работа Владимира Мартиросова
© Фото : пресс-служба Галереи "Триумф"
"Без названия (Колесо)", работа Владимира Мартиросова
Кураторская концепция двух выставок в том, чтобы исключить представление о кинетических скульптурах как о просто подвижных интерактивных объектах, своеобразном аттракционе. Проекты не просто развлекают посетителей, а провоцируют на размышления и генерирование идей.
Выставки будут открыты до 20 июня.