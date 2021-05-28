https://ria.ru/20210528/moskva-1734538060.html
МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Москве
МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Москве - РИА Новости, 28.05.2021
МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Москве
Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре в ближайшие часы и до ночи пятницы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:26
2021-05-28T10:26
2021-05-28T10:26
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре в ближайшие часы и до ночи пятницы, сообщает пресс-служба ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромета: c 10.00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pogoda-1734499844.html
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество