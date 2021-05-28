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В Минске объяснили введение лицензирования украинских товаров
В Минске объяснили введение лицензирования украинских товаров - РИА Новости, 28.05.2021
В Минске объяснили введение лицензирования украинских товаров
Постановление правительства Белоруссии о введении индивидуального лицензирования ряда товаров из Украины стало следствием принятых этой страной решений в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:55
2021-05-28T20:55
александр гурьянов
министерство экономики украины
снг
минск
белоруссия
украина
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Постановление правительства Белоруссии о введении индивидуального лицензирования ряда товаров из Украины стало следствием принятых этой страной решений в экономике и, в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ, заявил в пятницу первый замглавы МИД республики Александр Гурьянов.Ранее в пятницу министерство экономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров, считает такие меры дискриминационными."В постановлении (Совета министров Белоруссии от 26 мая о лицензировании импорта отдельных видов товаров – ред.), в самой преамбуле сразу четко сказано, чем обусловлено такое решение белорусской стороны. Оно вызвано тем, что, как мы расцениваем, Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в законе о зоне свободной торговли СНГ", - говорится в заявлении Гурьянова, которое размещено на сайте внешнеполитического ведомства.Как указал первый замглавы МИД, зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров, и "ни в каком виде, никакими оговорками данным договором не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга"."Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону. Тогда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. В мае текущего года – все знают – очередное решение межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники. Причем в ситуации, когда Республика Беларусь достаточно эффективно, предлагая гибкие инструменты финансирования, хорошие цены, хорошую технологию, поставляла пассажирскую технику в различные города Украины", - заявил Гурьянов.По его словам, с одной стороны, Минск это озадачило, с другой - стало еще одним шагом, который белорусская сторона считает неправильным с точки зрения зоны свободной торговли.Гурьянов также обратил внимание, что в отношении Минска действует и ряд других антдемпинговых и спецзащитных мер Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/benzin-1734610540.html
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александр гурьянов, министерство экономики украины, снг, минск, белоруссия, украина

В Минске объяснили введение лицензирования украинских товаров

20:55 28.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПродуктовый супермаркет во Львове
Продуктовый супермаркет во Львове - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Постановление правительства Белоруссии о введении индивидуального лицензирования ряда товаров из Украины стало следствием принятых этой страной решений в экономике и, в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ, заявил в пятницу первый замглавы МИД республики Александр Гурьянов.
Ранее в пятницу министерство экономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров, считает такие меры дискриминационными.
"В постановлении (Совета министров Белоруссии от 26 мая о лицензировании импорта отдельных видов товаров – ред.), в самой преамбуле сразу четко сказано, чем обусловлено такое решение белорусской стороны. Оно вызвано тем, что, как мы расцениваем, Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в законе о зоне свободной торговли СНГ", - говорится в заявлении Гурьянова, которое размещено на сайте внешнеполитического ведомства.
Как указал первый замглавы МИД, зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров, и "ни в каком виде, никакими оговорками данным договором не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга".
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"Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону. Тогда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. В мае текущего года – все знают – очередное решение межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники. Причем в ситуации, когда Республика Беларусь достаточно эффективно, предлагая гибкие инструменты финансирования, хорошие цены, хорошую технологию, поставляла пассажирскую технику в различные города Украины", - заявил Гурьянов.
По его словам, с одной стороны, Минск это озадачило, с другой - стало еще одним шагом, который белорусская сторона считает неправильным с точки зрения зоны свободной торговли.
Гурьянов также обратил внимание, что в отношении Минска действует и ряд других антдемпинговых и спецзащитных мер Украины.

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