https://ria.ru/20210528/lavrov-1734574986.html

Лавров обсудил с главой МИД Словении ситуацию вокруг Навального

Лавров обсудил с главой МИД Словении ситуацию вокруг Навального - РИА Новости, 28.05.2021

Лавров обсудил с главой МИД Словении ситуацию вокруг Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на встрече с коллегой из Словении Анже Логаром ситуацию вокруг Алексея Навального, Крыма, Белоруссии и Украины. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:59

2021-05-28T12:59

2021-05-28T12:59

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на встрече с коллегой из Словении Анже Логаром ситуацию вокруг Алексея Навального, Крыма, Белоруссии и Украины."Господин министр подтвердил позицию Евросоюза по таким известным вопросам, как ситуация вокруг Навального, вопросам, касающимся положения дел на востоке Украины, была упомянута и крымская тематика, а также ситуация вокруг Республики Беларусь", - сказал Лавров журналистам."На все эти вопросы мы в очередной раз дали подробные, основанные на фактах, а не на голословных обвинениях ответы", - добавил глава МИД РФ.Также он отметил, что на встрече речь шла о деятельности Совета Европы, председательство в котором Словения начнет с 1 июля.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва не раз отвергала все обвинения.Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.

https://ria.ru/20210528/lavrov-1734557659.html

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россия, ив роше, сергей лавров, евросоюз, совет европы, дмитрий песков, москва, белоруссия, в мире