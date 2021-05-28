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В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом - РИА Новости, 28.05.2021
В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, за все время - 120 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:25
2021-05-28T11:25
2021-05-28T11:25
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, за все время - 120 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 404 смерти... За весь период по России умерли 120 406 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 33, Нижегородской области - 15.
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