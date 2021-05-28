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В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом

В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом - РИА Новости, 28.05.2021

В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, за все время - 120 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:25

2021-05-28T11:25

2021-05-28T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, за все время - 120 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 404 смерти... За весь период по России умерли 120 406 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 33, Нижегородской области - 15.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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