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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734550973.html
В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом - РИА Новости, 28.05.2021
В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, за все время - 120 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:25
2021-05-28T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, за все время - 120 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 404 смерти... За весь период по России умерли 120 406 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 33, Нижегородской области - 15.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 404 человека с коронавирусом

11:25 28.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 404 смерти с COVID-19, за все время - 120 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждены 404 смерти... За весь период по России умерли 120 406 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 33, Нижегородской области - 15.
 
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