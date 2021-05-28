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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210528/klip-1734611836.html
Лидер Rammstein опубликовал тизер нового клипа с Лениным и Реввой
Лидер Rammstein опубликовал тизер нового клипа с Лениным и Реввой - РИА Новости, 28.05.2021
Лидер Rammstein опубликовал тизер нового клипа с Лениным и Реввой
Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал фрагменты нового клипа, снятого в России. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:57
2021-05-28T16:30
культура
россия
александр ревва
тилль линдеманн
rammstein
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал фрагменты нового клипа, снятого в России.На кадрах показан сам лидер Rammstein на Красной площади, бюст Владимира Ленина, из глаз которого течет кровь, а также актер Александр Ревва в форме сотрудника правоохранительных органов. Режиссером выступил Сергей Грей. В апреле Линдеманн на русском языке исполнил песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город", а в 2019 году использовал русскоязычную фразу "Я люблю тебя" в песне "Ausländer" ("Иностранец") из седьмого альбома Rammstein.
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россия, александр ревва, тилль линдеманн, rammstein, владимир ленин (владимир ульянов)

Лидер Rammstein опубликовал тизер нового клипа с Лениным и Реввой

15:57 28.05.2021 (обновлено: 16:30 28.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel / Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel /
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал фрагменты нового клипа, снятого в России.
На кадрах показан сам лидер Rammstein на Красной площади, бюст Владимира Ленина, из глаз которого течет кровь, а также актер Александр Ревва в форме сотрудника правоохранительных органов. Режиссером выступил Сергей Грей.
В апреле Линдеманн на русском языке исполнил песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город", а в 2019 году использовал русскоязычную фразу "Я люблю тебя" в песне "Ausländer" ("Иностранец") из седьмого альбома Rammstein.
 
КультураРоссияАлександр РевваТилль ЛиндеманнRammsteinВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
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