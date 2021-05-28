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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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СМИ узнали, что Тодд Филиппс напишет сценарий к сиквелу "Джокера"
СМИ узнали, что Тодд Филиппс напишет сценарий к сиквелу "Джокера" - РИА Новости, 28.05.2021
СМИ узнали, что Тодд Филиппс напишет сценарий к сиквелу "Джокера"
Американский режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий к сиквелу оскароносной драмы "Джокер". Информация об этом появилась в статье THR о влиятельных адвокатах... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:25
2021-05-28T18:25
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американский режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий к сиквелу оскароносной драмы "Джокер". Информация об этом появилась в статье THR о влиятельных адвокатах Голливуда. В свой рейтинг редакция журнала включила юриста Уоррена Дерна. В разделе, посвященном его заслугам, подтверждается, что он помогал заключить Тодду Филлипсу сделку "о написании сценария следующий части "Джокера" в соавторстве". С кем именно режиссер будет сотрудничать, в издании не уточняют. Слухи о том, что режиссер займется продолжением истории о злодее из комиксов DC, которого в первой части блестяще сыграл Хоакин Феникс, появились еще в 2019-м году. Но тогда Филлипс и студия Warner Bros. опровергли их. "Пока речь об этом не идет", — рассказывал он, добавив, что идея сделать сиквел все же была. "Джокер" вышел в 2019 году. Вскоре лента стала самым прибыльным фильмом по комиксам, а также самым кассовой картиной с рейтингом R, заработав в прокате миллиард долларов при бюджете в 55 миллионов.
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голливуд, кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс

СМИ узнали, что Тодд Филиппс напишет сценарий к сиквелу "Джокера"

18:25 28.05.2021
 
© Warner Brothers (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© Warner Brothers (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американский режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий к сиквелу оскароносной драмы "Джокер". Информация об этом появилась в статье THR о влиятельных адвокатах Голливуда.
В свой рейтинг редакция журнала включила юриста Уоррена Дерна. В разделе, посвященном его заслугам, подтверждается, что он помогал заключить Тодду Филлипсу сделку "о написании сценария следующий части "Джокера" в соавторстве". С кем именно режиссер будет сотрудничать, в издании не уточняют.
Слухи о том, что режиссер займется продолжением истории о злодее из комиксов DC, которого в первой части блестяще сыграл Хоакин Феникс, появились еще в 2019-м году. Но тогда Филлипс и студия Warner Bros. опровергли их. "Пока речь об этом не идет", — рассказывал он, добавив, что идея сделать сиквел все же была.

"Еще до выхода "Джокера" на экраны начались разговоры о сиквеле <...> Представители студии поднимали этот вопрос. И мы с Хоакином обсуждали его еще на съемках", — уточнил режиссер во время беседы с журналистами.

"Джокер" вышел в 2019 году. Вскоре лента стала самым прибыльным фильмом по комиксам, а также самым кассовой картиной с рейтингом R, заработав в прокате миллиард долларов при бюджете в 55 миллионов.
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