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Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище
Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище - РИА Новости, 28.05.2021
Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище
Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:03
2021-05-28T13:58
культура
российское военно-историческое общество (рвио)
александр невский
ленинградская область
великий новгород
наука
история
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, как считалось долгое время, а на его берегу, заявил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.Он напомнил, что битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течение реки."Так как это была весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади", — рассказал ученый.По его словам, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны — "это были конные рыцари, конные дружинники"."И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни один человек не выведет лошадь (на лед. — Прим. ред.), понимая, что все может произойти", — добавил Казаков.Существует еще один миф о том, что ливонские рыцари были очень тяжелыми — поэтому под ними ломался лед, и они проваливались вниз в воду. Однако историки создали полные копии воинов."Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться", — пояснил исследователь.Российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища. Согласно записям, за ним находился Запасный полк — "одно из тактических действий молодого полководца".Камень изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о битве рядом с валами и строениями, за которыми находились воины.На дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров. В итоге выяснилось, что это обломок некоего большого камня.По словам Казакова, исследователи обратились к собранным историками материалам, в которых есть воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали валун — он выступал из воды и мешал судоходству. В те годы, по словам ученого, еще никто не считал, что это Вороний камень. Однако в округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен в том числе по фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский": с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск.В этом году планируется экспедиция, во время которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, чтобы создать 3D-модель валуна и оценить его масштабы.Пятого апреля 1242 года на Чудском озере состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Схватка вошла в историю под названием "Ледовое побоище".Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства: западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.
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культура, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, ленинградская область, великий новгород, наука, история, общество

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище

13:03 28.05.2021 (обновлено: 13:58 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины Юрия Трузе "Ледовое побоище"
Репродукция картины Юрия Трузе Ледовое побоище - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, как считалось долгое время, а на его берегу, заявил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.
Он напомнил, что битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течение реки.
"Так как это была весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади", — рассказал ученый.
По его словам, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны — "это были конные рыцари, конные дружинники".
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"И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни один человек не выведет лошадь (на лед. — Прим. ред.), понимая, что все может произойти", — добавил Казаков.
Существует еще один миф о том, что ливонские рыцари были очень тяжелыми — поэтому под ними ломался лед, и они проваливались вниз в воду. Однако историки создали полные копии воинов.
"Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться", — пояснил исследователь.
Российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища. Согласно записям, за ним находился Запасный полк — "одно из тактических действий молодого полководца".
Камень изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о битве рядом с валами и строениями, за которыми находились воины.
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На дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров. В итоге выяснилось, что это обломок некоего большого камня.
По словам Казакова, исследователи обратились к собранным историками материалам, в которых есть воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали валун — он выступал из воды и мешал судоходству. В те годы, по словам ученого, еще никто не считал, что это Вороний камень. Однако в округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен в том числе по фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский": с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск.

"Мы считаем, что этот камень найден", — подчеркнул историк.

В этом году планируется экспедиция, во время которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, чтобы создать 3D-модель валуна и оценить его масштабы.
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Пятого апреля 1242 года на Чудском озере состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Схватка вошла в историю под названием "Ледовое побоище".
Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства: западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.
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