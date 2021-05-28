https://ria.ru/20210528/istoriya-1734575907.html

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище - РИА Новости, 28.05.2021

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище

Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:03

2021-05-28T13:03

2021-05-28T13:58

культура

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, как считалось долгое время, а на его берегу, заявил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.Он напомнил, что битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течение реки."Так как это была весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади", — рассказал ученый.По его словам, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны — "это были конные рыцари, конные дружинники"."И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни один человек не выведет лошадь (на лед. — Прим. ред.), понимая, что все может произойти", — добавил Казаков.Существует еще один миф о том, что ливонские рыцари были очень тяжелыми — поэтому под ними ломался лед, и они проваливались вниз в воду. Однако историки создали полные копии воинов."Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться", — пояснил исследователь.Российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища. Согласно записям, за ним находился Запасный полк — "одно из тактических действий молодого полководца".Камень изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о битве рядом с валами и строениями, за которыми находились воины.На дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров. В итоге выяснилось, что это обломок некоего большого камня.По словам Казакова, исследователи обратились к собранным историками материалам, в которых есть воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали валун — он выступал из воды и мешал судоходству. В те годы, по словам ученого, еще никто не считал, что это Вороний камень. Однако в округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен в том числе по фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский": с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск.В этом году планируется экспедиция, во время которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, чтобы создать 3D-модель валуна и оценить его масштабы.Пятого апреля 1242 года на Чудском озере состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Схватка вошла в историю под названием "Ледовое побоище".Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства: западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.

https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/uchebniki-1729353091.html

https://ria.ru/20210527/germaniya-1734353586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/1604214740.html

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культура, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, ленинградская область, великий новгород, наука, история, общество