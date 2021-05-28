Индия поддержала исследование ВОЗ о происхождении COVID-19
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© Sputnik / Томас Тхайцук
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая - РИА Новости. Индия поддерживает проведенное Всемирной организацией здравоохранения исследование о происхождении COVID-19, сообщил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
"Проведенное ВОЗ глобальное исследование происхождения COVID-19 является важным первым шагом. Оно подчеркнуло необходимость проведения исследований на следующем этапе, а также дополнительных данных и исследований для получения надежных выводов", - говорится в заявлении официального представителя МИД Индии.
Багчи подчеркнул, что "последующие меры по докладу ВОЗ и дальнейшие исследования заслуживают понимания и всеобщего сотрудничества".
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 27,5 миллиона, выздоровели более 24,8 миллионов человек, умерли более 318 тысяч, а число получающих лечение составляет 2,3 миллиона.