https://ria.ru/20210528/issledovanie-1734591849.html

Индия поддержала исследование ВОЗ о происхождении COVID-19

Индия поддержала исследование ВОЗ о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021

Индия поддержала исследование ВОЗ о происхождении COVID-19

Индия поддерживает проведенное Всемирной организацией здравоохранения исследование о происхождении COVID-19, сообщил представитель МИД Индии Ариндам Багчи. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:25

2021-05-28T14:25

2021-05-28T14:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая - РИА Новости. Индия поддерживает проведенное Всемирной организацией здравоохранения исследование о происхождении COVID-19, сообщил представитель МИД Индии Ариндам Багчи."Проведенное ВОЗ глобальное исследование происхождения COVID-19 является важным первым шагом. Оно подчеркнуло необходимость проведения исследований на следующем этапе, а также дополнительных данных и исследований для получения надежных выводов", - говорится в заявлении официального представителя МИД Индии.Багчи подчеркнул, что "последующие меры по докладу ВОЗ и дальнейшие исследования заслуживают понимания и всеобщего сотрудничества".ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 27,5 миллиона, выздоровели более 24,8 миллионов человек, умерли более 318 тысяч, а число получающих лечение составляет 2,3 миллиона.

https://ria.ru/20210525/indiya-1733766988.html

https://ria.ru/20210524/megapolis-1733729436.html

индия

ухань

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, мид индии, индия, ухань, в мире