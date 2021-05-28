https://ria.ru/20210528/instagram-1734676846.html

РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов

РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов - РИА Новости, 28.05.2021

РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов

Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны, сообщило ведомство. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:31

2021-05-28T21:31

2021-05-28T21:31

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны, сообщило ведомство."Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах", - говорится в сообщении. О какой именно публикации идет речь, ведомство не уточняет.Кроме того, в письме отмечается, что распространение на территории Российской Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/1733638767.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество