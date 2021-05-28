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РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов
РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов - РИА Новости, 28.05.2021
РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов
Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны, сообщило ведомство. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:31
2021-05-28T21:31
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны, сообщило ведомство."Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах", - говорится в сообщении. О какой именно публикации идет речь, ведомство не уточняет.Кроме того, в письме отмечается, что распространение на территории Российской Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов

21:31 28.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны, сообщило ведомство.
"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах", - говорится в сообщении. О какой именно публикации идет речь, ведомство не уточняет.
Кроме того, в письме отмечается, что распространение на территории Российской Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.
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24 мая, 13:04Прямой эфир
Окей, Google. Чем обернется иск к Роскомнадзору?
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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