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Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода "Пакистанский поток"
Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода "Пакистанский поток" - РИА Новости, 29.05.2021
Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода "Пакистанский поток"
Москва и Исламабад договорились о строительстве газопровода "Пакистанский поток", сообщило российское Министерство энергетики. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T16:52
2021-05-29T00:00
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
пакистан
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Москва и Исламабад договорились о строительстве газопровода "Пакистанский поток", сообщило российское Министерство энергетики.Документ, вносящий изменения в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 года, подписали глава ведомства Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан."Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", — сказал Шульгинов.Соглашение о строительстве газопровода "Север — Юг" подписали в 2015 году; в 2021-м его переименовали в "Пакистанский поток". Труба протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров в год должна связать терминал по приему сжиженного газа в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере.Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется компания "РТ — Глобальные ресурсы" (входит в "Ростех"), со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, специализирующаяся на стратегических инфраструктурных проектах в газовой отрасли.В марте этого года в соглашение внесли изменения: теперь магистраль должна строить компания специального назначения (SPV), которую создают в Пакистане вместе с Inter State Gas Systems. Вместо структуры "Ростеха" в проекте будет участвовать фирма с учредителями в лице ФГУП "Центр эксплуатационных услуг", Минэнерго, Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК), а также Трубной металлургической компании (ТМК). Согласно протоколу, ее доля в SPV — не менее 26%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/gaz-1727142008.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), пакистан

Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода "Пакистанский поток"

16:52 28.05.2021 (обновлено: 00:00 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкCтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream)
Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream) - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Москва и Исламабад договорились о строительстве газопровода "Пакистанский поток", сообщило российское Министерство энергетики.
Документ, вносящий изменения в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 года, подписали глава ведомства Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.
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"Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", — сказал Шульгинов.
Соглашение о строительстве газопровода "Север — Юг" подписали в 2015 году; в 2021-м его переименовали в "Пакистанский поток". Труба протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров в год должна связать терминал по приему сжиженного газа в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере.
Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется компания "РТ — Глобальные ресурсы" (входит в "Ростех"), со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, специализирующаяся на стратегических инфраструктурных проектах в газовой отрасли.
В марте этого года в соглашение внесли изменения: теперь магистраль должна строить компания специального назначения (SPV), которую создают в Пакистане вместе с Inter State Gas Systems. Вместо структуры "Ростеха" в проекте будет участвовать фирма с учредителями в лице ФГУП "Центр эксплуатационных услуг", Минэнерго, Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК), а также Трубной металлургической компании (ТМК). Согласно протоколу, ее доля в SPV — не менее 26%.
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