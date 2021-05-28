https://ria.ru/20210528/ekonomiya-1734629692.html
В "Газпроме" посчитали экономию при полной загрузке "Северного потока — 2"
В "Газпроме" посчитали экономию при полной загрузке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.05.2021
В "Газпроме" посчитали экономию при полной загрузке "Северного потока — 2"
"Газпром" при полной загрузке "Турецкого потока" может экономить 500 миллионов долларов в год, на "Северном потоке — 2" - не менее 1 миллиарда долларов в год,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:05
2021-05-28T17:05
2021-05-28T17:05
россия
северный поток — 2
турецкий поток
газпром
экономика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Газпром" при полной загрузке "Турецкого потока" может экономить 500 миллионов долларов в год, на "Северном потоке — 2" - не менее 1 миллиарда долларов в год, сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников."При условии полной загрузки трубопроводов "Турецкий поток" за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 миллионов долларов в год. На платежах за транспортировку "Северный поток", также при условиях полной загрузки, сэкономит нам не менее 1 миллиарда долларов в год", - сказал он в ходе телефонной конференции, отвечая на вопросы о "Турецком потоке" и "Северном потоке — 2"."В отношении "Северного потока — 2" пока все-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, проект реализуется и будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", - отметила в свою очередь представитель департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Елена Березина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sevpotok-1734621045.html
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россия, северный поток — 2, турецкий поток, газпром, экономика