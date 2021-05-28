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Краснодарский край
https://ria.ru/20210528/ekonomika-1734533915.html
Рост ВРП Краснодарского края за четыре месяца составил 104,2%
Рост ВРП Краснодарского края за четыре месяца составил 104,2% - РИА Новости, 28.05.2021
Рост ВРП Краснодарского края за четыре месяца составил 104,2%
Рост валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края за 4 месяца составил 104,2%, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:00
2021-05-28T10:00
краснодарский край
игорь галась
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края за 4 месяца составил 104,2%, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.По словам главы края, этот показатель впервые с мая 2020 года продемонстрировал положительную динамику. "В "допандемийный" 2019 год ВРП по итогам первых 4 месяцев составлял 99,6%, в этом году край уже вышел на показатель 104,2%", - сказал губернатор.Он уточнил, что высокую результативность обеспечили несколько отраслей: в первую очередь, рост зафиксирован в секторах потребительской сферы. Оборот розничной торговли с начала года вырос до 111,6%, оборот общественного питания увеличился до 125,9%."Рост валового регионального продукта по итогам прошлого "пандемийного" года составил 96,2%. 2021 год станет периодом восстановления экономики края. Статистические данные за первые четыре месяца уже свидетельствуют о постепенном улучшении ситуации, особенно в секторах, наиболее пострадавших от пандемии", – пояснил Кондратьев.По его словам, ощутимое развитие отмечается и в промышленном производстве – 105,7%. Предполагается, что к концу года его рост составит 113,6%.По словам вице-губернатора края Игоря Галася, компенсационный рост ожидается в сфере туризма – около 140%. По его данным, значительное влияние на рост экономики окажет динамика сельскохозяйственного производства, где увеличение объемов прогнозируется на уровне 109,5%.
https://ria.ru/20210524/krasnodar-1733743287.html
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игорь галась, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Рост ВРП Краснодарского края за четыре месяца составил 104,2%

10:00 28.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края за 4 месяца составил 104,2%, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, этот показатель впервые с мая 2020 года продемонстрировал положительную динамику. "В "допандемийный" 2019 год ВРП по итогам первых 4 месяцев составлял 99,6%, в этом году край уже вышел на показатель 104,2%", - сказал губернатор.
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Он уточнил, что высокую результативность обеспечили несколько отраслей: в первую очередь, рост зафиксирован в секторах потребительской сферы. Оборот розничной торговли с начала года вырос до 111,6%, оборот общественного питания увеличился до 125,9%.
"Рост валового регионального продукта по итогам прошлого "пандемийного" года составил 96,2%. 2021 год станет периодом восстановления экономики края. Статистические данные за первые четыре месяца уже свидетельствуют о постепенном улучшении ситуации, особенно в секторах, наиболее пострадавших от пандемии", – пояснил Кондратьев.
По его словам, ощутимое развитие отмечается и в промышленном производстве – 105,7%. Предполагается, что к концу года его рост составит 113,6%.
По словам вице-губернатора края Игоря Галася, компенсационный рост ожидается в сфере туризма – около 140%. По его данным, значительное влияние на рост экономики окажет динамика сельскохозяйственного производства, где увеличение объемов прогнозируется на уровне 109,5%.
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