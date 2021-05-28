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СМИ: в Ryanair назвали расшифровку переговоров пилотов с минским аэропортом неточной
СМИ: в Ryanair назвали расшифровку переговоров пилотов с минским аэропортом неточной - РИА Новости, 28.05.2021
СМИ: в Ryanair назвали расшифровку переговоров пилотов с минским аэропортом неточной
Белорусские диспетчеры не дали пилотам перенаправленного в Минск самолета Ryanair связаться с компанией после сообщения о бомбе, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:41
2021-05-28T13:41
2021-05-28T17:40
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Белорусские диспетчеры не дали пилотам перенаправленного в Минск самолета Ryanair связаться с компанией после сообщения о бомбе, передает агентство Рейтер со ссылкой на попавшее в их распоряжение письмо перевозчика.В Министерство транспорта Белоруссии документ направили 26 мая. В нем гендиректор Ryanair назвал предыдущую переписку, полученную от официальных лиц республики, "неточной". Он также заявил, что лайнер был "незаконно перенаправлен под ложным предлогом".Кроме того, специалисты, согласно письму, предоставили экипажу ложную информацию о том, что Ryanair не отвечает на телефонные звонки.Авиакомпания не ответила на просьбу прокомментировать эту информацию.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс лайнер сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.Позже авиационные власти республики обнародовали расшифровку разговора пилота с диспетчером, в ней нет каких-либо угроз в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210528/samolet-1734566497.html
https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html
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эдвард сноуден, эво моралес, вильнюс, сша, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, в мире