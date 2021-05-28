https://ria.ru/20210528/buzova-1734639639.html

Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2"

Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2" - РИА Новости, 28.05.2021

Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2"

Бывший молодой человек Ольги Бузовой, Давид Манукян, известный как Dava, прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2". Что он думает о новой... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:49

2021-05-28T21:49

2021-05-28T21:50

шоубиз

давид манукян (dava)

ольга бузова

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший молодой человек Ольги Бузовой, Давид Манукян, известный как Dava, прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2". Что он думает о новой работе и экс-возлюбленной, блогер рассказал корреспондентам PRO-Новости.Манукян признался, что давно планировал сделать следующий шаг в своей карьере и попробовать себя в роли ведущего. При этом мужчина уверяет, что его не интересует реакция бывшей девушки на то, что он занял ее место на проекте. В декабре 2020 года ТНТ закрыл "Дом-2". Однако вскоре стало известно, что проект перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия шоу вышла в эфир 19 апреля. Ольга Бузова пришла на "Дом-2" как участница в 2004 году, с 2008 года и вплоть до закрытия она была его ведущей.

https://ria.ru/20210525/buzova-1733801372.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), ольга бузова