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Шоубиз
https://ria.ru/20210528/buzova-1734639639.html
Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2"
Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2" - РИА Новости, 28.05.2021
Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2"
Бывший молодой человек Ольги Бузовой, Давид Манукян, известный как Dava, прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2". Что он думает о новой... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:49
2021-05-28T21:50
шоубиз
давид манукян (dava)
ольга бузова
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший молодой человек Ольги Бузовой, Давид Манукян, известный как Dava, прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2". Что он думает о новой работе и экс-возлюбленной, блогер рассказал корреспондентам PRO-Новости.Манукян признался, что давно планировал сделать следующий шаг в своей карьере и попробовать себя в роли ведущего. При этом мужчина уверяет, что его не интересует реакция бывшей девушки на то, что он занял ее место на проекте. В декабре 2020 года ТНТ закрыл "Дом-2". Однако вскоре стало известно, что проект перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия шоу вышла в эфир 19 апреля. Ольга Бузова пришла на "Дом-2" как участница в 2004 году, с 2008 года и вплоть до закрытия она была его ведущей.
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давид манукян (dava), ольга бузова

Dava прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2"

21:49 28.05.2021 (обновлено: 21:50 28.05.2021)
 
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший молодой человек Ольги Бузовой, Давид Манукян, известный как Dava, прокомментировал свое назначение на должность ведущего "Дома-2". Что он думает о новой работе и экс-возлюбленной, блогер рассказал корреспондентам PRO-Новости.
Манукян признался, что давно планировал сделать следующий шаг в своей карьере и попробовать себя в роли ведущего. При этом мужчина уверяет, что его не интересует реакция бывшей девушки на то, что он занял ее место на проекте.
"Для меня в первую очередь это работа, за которую я получаю деньги. И я не собираюсь от этого отказываться", — говорит Давид Манукян.
В декабре 2020 года ТНТ закрыл "Дом-2". Однако вскоре стало известно, что проект перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия шоу вышла в эфир 19 апреля. Ольга Бузова пришла на "Дом-2" как участница в 2004 году, с 2008 года и вплоть до закрытия она была его ведущей.
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