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"Аврора" предложила студенческий тариф для полетов на Курильские острова
"Аврора" предложила студенческий тариф для полетов на Курильские острова - РИА Новости, 28.05.2021
"Аврора" предложила студенческий тариф для полетов на Курильские острова
Авиакомпания "Аврора" предлагает полеты на Курильские острова по студенческому тарифу, из Южно-Сахалинска билет будет стоить 2975 рублей, сообщает в пятницу... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T03:41
2021-05-28T03:41
2021-05-28T03:41
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" предлагает полеты на Курильские острова по студенческому тарифу, из Южно-Сахалинска билет будет стоить 2975 рублей, сообщает в пятницу пресс-служба компании."Авиакомпания "Аврора" открыла продажу по специальному тарифу для студентов в возрасте до 23 лет на рейсах по маршрутам из Южно-Сахалинска в Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир)", - сообщили в "Авроре", уточнив, что до 15 сентября студент, обучающийся на очном отделении в профессиональных образовательных организациях или в вузах, сможет приобрести авиабилет за 2 975 рублей в одну сторону.По данным авиакомпании, размер тарифа установлен постановлением правительства Сахалинской области. Оформление авиаперевозки производится при предъявлении паспорта, справки учащегося из образовательной организации и студенческого билета.
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