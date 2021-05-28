https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734543474.html

Захарова назвала запрет Запада на полеты над Белоруссией безответственным

Захарова назвала запрет Запада на полеты над Белоруссией безответственным - РИА Новости, 28.05.2021

Захарова назвала запрет Запада на полеты над Белоруссией безответственным

Запрет на полеты над Белоруссией, который вводят страны Евросоюза, - это полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров, считает... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:55

2021-05-28T10:55

2021-05-28T11:10

задержание основателя telegram-канала nexta

мария захарова

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запрет на полеты над Белоруссией, который вводят страны Евросоюза, - это полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров. В современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл", - написала она на своей странице в Facebook.По ее словам, проявляя нерасторопность в других насущных вопросах, ЕС сумел практически за один день перекроить маршрут сотен полетов, создав колоссальные проблемы гражданам."Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан", - подчеркнула Захарова.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/lukashenko-1734539155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, мария захарова, белоруссия, в мире