https://ria.ru/20210528/aviasoobschenie-1734542015.html

Лукашенко заявил, что рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией

Лукашенко заявил, что рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко заявил, что рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшних переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:45

2021-05-28T10:45

2021-05-28T15:31

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшних переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией."Если у нас более-менее нормально, если мы выравнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу. <...> Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать, — от этого ничего не изменится", — сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств — участников заседания премьер-министров правительств СНГ.Лукашенко заявил также, что эпидемиологическая ситуация в России и Белоруссии "примерно одинаковая".

https://ria.ru/20210527/reysy-1734505782.html

россия

белоруссия

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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия