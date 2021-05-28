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Лукашенко заявил, что рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией
Лукашенко заявил, что рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко заявил, что рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшних переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:45
2021-05-28T10:45
2021-05-28T15:31
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшних переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией."Если у нас более-менее нормально, если мы выравнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу. <...> Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать, — от этого ничего не изменится", — сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств — участников заседания премьер-министров правительств СНГ.Лукашенко заявил также, что эпидемиологическая ситуация в России и Белоруссии "примерно одинаковая".
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия