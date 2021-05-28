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Путин отметил высокий политический авторитет Асада
Путин отметил высокий политический авторитет Асада - РИА Новости, 28.05.2021
Путин отметил высокий политический авторитет Асада
Президент России Владимир Путин в поздравлении Башару Асаду с переизбранием на пост президента Сирии отметил, что итоги голосования в САР подтвердили высокий... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:45
2021-05-28T12:49
россия
башар асад
владимир путин
сирия
политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Башару Асаду с переизбранием на пост президента Сирии отметил, что итоги голосования в САР подтвердили высокий политический авторитет сирийского лидера и доверие граждан к курсу властей, сообщает пресс-служба Кремля.Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%."Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", – говорится в поздравлении.
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россия, башар асад, владимир путин, сирия, политика

Путин отметил высокий политический авторитет Асада

12:45 28.05.2021 (обновлено: 12:49 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Башару Асаду с переизбранием на пост президента Сирии отметил, что итоги голосования в САР подтвердили высокий политический авторитет сирийского лидера и доверие граждан к курсу властей, сообщает пресс-служба Кремля.
Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%.
"Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", – говорится в поздравлении.
Демонстрация против президента Сирии Башара Асада и президентских выборов в Идлибе, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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