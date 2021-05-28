https://ria.ru/20210528/asad-1734570381.html

Путин отметил высокий политический авторитет Асада

Путин отметил высокий политический авторитет Асада - РИА Новости, 28.05.2021

Путин отметил высокий политический авторитет Асада

Президент России Владимир Путин в поздравлении Башару Асаду с переизбранием на пост президента Сирии отметил, что итоги голосования в САР подтвердили высокий... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:45

2021-05-28T12:45

2021-05-28T12:49

россия

башар асад

владимир путин

сирия

политика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Башару Асаду с переизбранием на пост президента Сирии отметил, что итоги голосования в САР подтвердили высокий политический авторитет сирийского лидера и доверие граждан к курсу властей, сообщает пресс-служба Кремля.Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%."Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", – говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20210528/siriya-1734479315.html

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россия, башар асад, владимир путин, сирия, политика