https://ria.ru/20210528/armeniya-1734542751.html

В Армении опровергли заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций

В Армении опровергли заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций - РИА Новости, 28.05.2021

В Армении опровергли заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций

Министерство обороны Армении опровергло РИА Новости распространенную Баку информацию об обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:50

2021-05-28T10:50

2021-05-28T10:50

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ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло РИА Новости распространенную Баку информацию об обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани.Минобороны Азербайджана в пятницу заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего."Мы категорически опровергаем эту информацию", - сказал представитель армянского минобороны.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html

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