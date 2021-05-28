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Суд отправил под стражу троих экстремистов из "М.К.У."
Суд отправил под стражу троих экстремистов из "М.К.У." - РИА Новости, 28.05.2021
Суд отправил под стражу троих экстремистов из "М.К.У."
Суд в Саратове отправил под стражу троих из четырех задержанных членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, еще РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:01
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Суд в Саратове отправил под стражу троих из четырех задержанных членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, еще одного фигуранта поместил под домашний арест, сообщило областное управление СК РФ.ФСБ в пятницу сообщила, что совместно с СК и МВД в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в Саратове задержаны и дают признательные показания 14 участников "М.К.У.". В СК уточнили, что уголовные дела возбуждены лишь против восьми жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года: четырех подозревают в организации экстремистского сообщества, еще четырех - в участии в нем."Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны. По ходатайству следственного органа в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного из подозреваемых - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.По данным следствия, сообщество создали в прошлом году четверо юных неонацистов, из которых только двое на тот момент "считали себя приверженцами проукраинского движения "М.К.У.". Как подчеркнули в СК РФ, целью организации обозначались "подготовка и применение насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе".Главари группы искали, в том числе через интернет, единомышленников, и таким образом нашли еще как минимум четырех адептов.В конце апреля ФСБ сообщила о задержании 16 неонацистов из "М.К.У." в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. До этого аналогичные сообщения приходили и из других регионов России.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Суд отправил под стражу троих экстремистов из "М.К.У."

21:01 28.05.2021
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБЗадержание членов украинской радикальной группы "М.К.У." в Саратове. Кадр из видео
Задержание членов украинской радикальной группы М.К.У. в Саратове. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Суд в Саратове отправил под стражу троих из четырех задержанных членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, еще одного фигуранта поместил под домашний арест, сообщило областное управление СК РФ.
ФСБ в пятницу сообщила, что совместно с СК и МВД в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в Саратове задержаны и дают признательные показания 14 участников "М.К.У.". В СК уточнили, что уголовные дела возбуждены лишь против восьми жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года: четырех подозревают в организации экстремистского сообщества, еще четырех - в участии в нем.
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"Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны. По ходатайству следственного органа в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного из подозреваемых - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
По данным следствия, сообщество создали в прошлом году четверо юных неонацистов, из которых только двое на тот момент "считали себя приверженцами проукраинского движения "М.К.У.". Как подчеркнули в СК РФ, целью организации обозначались "подготовка и применение насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе".
Главари группы искали, в том числе через интернет, единомышленников, и таким образом нашли еще как минимум четырех адептов.
В конце апреля ФСБ сообщила о задержании 16 неонацистов из "М.К.У." в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. До этого аналогичные сообщения приходили и из других регионов России.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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