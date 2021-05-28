https://ria.ru/20210528/arest-1734675321.html

Суд отправил под стражу троих экстремистов из "М.К.У."

Суд отправил под стражу троих экстремистов из "М.К.У." - РИА Новости, 28.05.2021

Суд отправил под стражу троих экстремистов из "М.К.У."

Суд в Саратове отправил под стражу троих из четырех задержанных членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, еще РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:01

2021-05-28T21:01

2021-05-28T21:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734651798_338:380:3303:2048_1920x0_80_0_0_71e6e2b07284b2afb2e4a4365ca2d521.jpg

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Суд в Саратове отправил под стражу троих из четырех задержанных членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, еще одного фигуранта поместил под домашний арест, сообщило областное управление СК РФ.ФСБ в пятницу сообщила, что совместно с СК и МВД в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в Саратове задержаны и дают признательные показания 14 участников "М.К.У.". В СК уточнили, что уголовные дела возбуждены лишь против восьми жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года: четырех подозревают в организации экстремистского сообщества, еще четырех - в участии в нем."Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны. По ходатайству следственного органа в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного из подозреваемых - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.По данным следствия, сообщество создали в прошлом году четверо юных неонацистов, из которых только двое на тот момент "считали себя приверженцами проукраинского движения "М.К.У.". Как подчеркнули в СК РФ, целью организации обозначались "подготовка и применение насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе".Главари группы искали, в том числе через интернет, единомышленников, и таким образом нашли еще как минимум четырех адептов.В конце апреля ФСБ сообщила о задержании 16 неонацистов из "М.К.У." в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. До этого аналогичные сообщения приходили и из других регионов России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/stavropole-1734422552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия