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Экс-мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции
Экс-мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 27.05.2021
Экс-мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции
Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов задержан по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Госкомитета... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:46
2021-05-27T09:46
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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов задержан по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии."По факту коррупции и незаконного обогащения задержан экс-мэр г.Бишкек С.А.Э.", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, спецслужбой в ходе проводимых мероприятий по выявлению преступлений в мэрии Бишкека "установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении строительным компаниям муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов"."Установлено, что С.А.Э. занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, создал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных строительных компаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов", - заявили в госкомитете.По версии следствия, Суракматов "в целях незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков, обладая властными полномочиями, оказывал давление на ответственных работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов с целью получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями строительных компаний, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов"."В результате указанной коррупционной схемы активы С.А.Э. и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 50 миллионов долларов", - подчеркнули в госкомитете.Как сообщается, в настоящее время бывший градоначальник водворен в ИВС.Суракматов возглавлял столичный муниципалитет с 2018 по 2020 годы.
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бишкек, киргизия, в мире

Экс-мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции

09:46 27.05.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЭк-мэр Бишкека Азиз Суракматов
Эк-мэр Бишкека Азиз Суракматов - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов задержан по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
"По факту коррупции и незаконного обогащения задержан экс-мэр г.Бишкек С.А.Э.", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, спецслужбой в ходе проводимых мероприятий по выявлению преступлений в мэрии Бишкека "установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении строительным компаниям муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов".
"Установлено, что С.А.Э. занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, создал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных строительных компаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов", - заявили в госкомитете.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
09:27
Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных
По версии следствия, Суракматов "в целях незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков, обладая властными полномочиями, оказывал давление на ответственных работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов с целью получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями строительных компаний, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов".
"В результате указанной коррупционной схемы активы С.А.Э. и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 50 миллионов долларов", - подчеркнули в госкомитете.
Как сообщается, в настоящее время бывший градоначальник водворен в ИВС.
Суракматов возглавлял столичный муниципалитет с 2018 по 2020 годы.
 
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