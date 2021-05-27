https://ria.ru/20210527/yarovaya-1734363815.html

Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"

Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре" - РИА Новости, 27.05.2021

Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"

Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России аморальны, заявила в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"). РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:57

2021-05-27T09:57

2021-05-27T09:57

россия

госдума рф

единая россия

ирина яровая

польша

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России аморальны, заявила в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").Ранее Дуда, посещая с официальным визитом Грузию, назвал Россию "ненормальной страной" и "страной-агрессором", "не тем государством, которое нормально себя ведет"."Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом. Поэтому совершенно точно, его представления о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды", - цитирует Яровую ее пресс-служба.Она добавила, что Россия и ее народ "всегда стояли и стоят на позициях мира и честного взаимодействия".

https://ria.ru/20210526/strana-1734329385.html

https://ria.ru/20210527/duda-1734357172.html

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россия, госдума рф, единая россия, ирина яровая, польша, общество