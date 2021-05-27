Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/yarovaya-1734363815.html
Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре" - РИА Новости, 27.05.2021
Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России аморальны, заявила в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"). РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:57
2021-05-27T09:57
россия
госдума рф
единая россия
ирина яровая
польша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/44/1562444434_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_0d1c2a25219b04ff7b22d1f5c122c7a0.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России аморальны, заявила в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").Ранее Дуда, посещая с официальным визитом Грузию, назвал Россию "ненормальной страной" и "страной-агрессором", "не тем государством, которое нормально себя ведет"."Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом. Поэтому совершенно точно, его представления о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды", - цитирует Яровую ее пресс-служба.Она добавила, что Россия и ее народ "всегда стояли и стоят на позициях мира и честного взаимодействия".
https://ria.ru/20210526/strana-1734329385.html
https://ria.ru/20210527/duda-1734357172.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/44/1562444434_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_0828e9b15fcb77394700a931ae9f11fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, единая россия, ирина яровая, польша, общество

Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"

09:57 27.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России аморальны, заявила в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").
Ранее Дуда, посещая с официальным визитом Грузию, назвал Россию "ненормальной страной" и "страной-агрессором", "не тем государством, которое нормально себя ведет".
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 20:42
Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"
"Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом. Поэтому совершенно точно, его представления о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды", - цитирует Яровую ее пресс-служба.
Она добавила, что Россия и ее народ "всегда стояли и стоят на позициях мира и честного взаимодействия".
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
09:18
Политолог объяснил заявление Дуды о России низким культурным уровнем
 
РоссияГосдума РФЕдиная РоссияИрина ЯроваяПольшаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine
10:45В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали пять человек
10:42В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной
10:38Источник: в агентстве по управлению госимуществом Красноярского края идет проверка
10:37Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти ребенка
10:36Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии
10:35Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном
10:31Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
10:17Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям
10:15Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
10:10Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
10:09Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
10:09В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны
10:07Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
10:07Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности
10:02В Либертарианской партии заявили об обысках в Москве и Красноярске
09:58Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военных
09:57Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
09:52Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море
09:48В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
Лента новостейМолния