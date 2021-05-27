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"Готовим вторжение". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
"Готовим вторжение". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма - РИА Новости, 27.05.2021
"Готовим вторжение". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
Читатели издания Daily Mail прокомментировали статью о выдворении британского эсминца D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:32
2021-05-27T16:44
россия
вмс великобритании
воздушно-космические силы россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail прокомментировали статью о выдворении британского эсминца D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма.Ранее первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что корабль ВМС Великобритании пересек государственную границу России недалеко от мыса Херсонес 13 октября 2020 года. В ответ на требования покинуть район капитан судна заявил о плохом приеме сигнала. Благодаря совместным действиям ФСБ, ВМФ и ВКС выдворили D35 Dragon в нейтральные воды.Британцы по-разному оценили инцидент с эсминцем в районе Крымского полуострова."У русских, в отличие от слабого и психически неустойчивого Запада, есть стержень", — отметил Dutch matrix."Это же акт войны! Британия правила, правит и будет править морями!" — посчитал GRFCWATP."Вообще-то США правят морями начиная со Второй мировой войны", — ответил ему Dulchie."Всегда приятно наблюдать, как высокомерных британцев ставят на место", — написала Maria T. из Испании."Итак, мы отправили военный корабль близко к российским военным базам и задаемся вопросом, почему же их прогнали? Просто взгляните на истерию со стороны нашего Министерства обороны, когда российские корабли плывут в международных водах рядом с Великобританией, а затем спросите себя, как бы мы отреагировали, если бы их ВМФ курсировал рядом с нашими военными базами?" — заметил AM."Почему британские корабли находятся в тысячах миль от дома? Они же для обороны, а не для нападения", — подчеркнул пользователь wgh999."Великобритания и США привыкли уничтожать бедные и слабые государства, такие как Ирак, Сирия и Ливия. Они не осмелятся напасть на такого сильного и боеспособного противника, как Россия и Китай", — подытожил Loo Rolls.
https://ria.ru/20210507/more-1731398546.html
https://ria.ru/20210526/bolgary-1734050707.html
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россия, вмс великобритании, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, в мире

"Готовим вторжение". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма

15:32 27.05.2021 (обновлено: 16:44 27.05.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. MooreЭскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании
Эскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. Moore
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail прокомментировали статью о выдворении британского эсминца D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма.
Ранее первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что корабль ВМС Великобритании пересек государственную границу России недалеко от мыса Херсонес 13 октября 2020 года. В ответ на требования покинуть район капитан судна заявил о плохом приеме сигнала. Благодаря совместным действиям ФСБ, ВМФ и ВКС выдворили D35 Dragon в нейтральные воды.
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"У русских, в отличие от слабого и психически неустойчивого Запада, есть стержень", — отметил Dutch matrix.
"Выгнали… Как непослушного школьника, ха-ха", — пошутил paulo90.
"Это же акт войны! Британия правила, правит и будет править морями!" — посчитал GRFCWATP.
"Вообще-то США правят морями начиная со Второй мировой войны", — ответил ему Dulchie.
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"Всегда приятно наблюдать, как высокомерных британцев ставят на место", — написала Maria T. из Испании.
"Мы только проверяли военные возможности России. Нам нужно знать, когда и как осуществить вторжение, если оно понадобится", — уверен John M B.
"Итак, мы отправили военный корабль близко к российским военным базам и задаемся вопросом, почему же их прогнали? Просто взгляните на истерию со стороны нашего Министерства обороны, когда российские корабли плывут в международных водах рядом с Великобританией, а затем спросите себя, как бы мы отреагировали, если бы их ВМФ курсировал рядом с нашими военными базами?" — заметил AM.
"Почему британские корабли находятся в тысячах миль от дома? Они же для обороны, а не для нападения", — подчеркнул пользователь wgh999.
"Великобритания и США привыкли уничтожать бедные и слабые государства, такие как Ирак, Сирия и Ливия. Они не осмелятся напасть на такого сильного и боеспособного противника, как Россия и Китай", — подытожил Loo Rolls.
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РоссияВМС ВеликобританииВоздушно-космические силы РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымВ мире
 
 
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