https://ria.ru/20210527/vtorzhenie-1734437432.html

"Готовим вторжение". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма

"Готовим вторжение". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма - РИА Новости, 27.05.2021

"Готовим вторжение". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма

Читатели издания Daily Mail прокомментировали статью о выдворении британского эсминца D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:32

2021-05-27T15:32

2021-05-27T16:44

россия

вмс великобритании

воздушно-космические силы россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail прокомментировали статью о выдворении британского эсминца D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма.Ранее первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что корабль ВМС Великобритании пересек государственную границу России недалеко от мыса Херсонес 13 октября 2020 года. В ответ на требования покинуть район капитан судна заявил о плохом приеме сигнала. Благодаря совместным действиям ФСБ, ВМФ и ВКС выдворили D35 Dragon в нейтральные воды.Британцы по-разному оценили инцидент с эсминцем в районе Крымского полуострова."У русских, в отличие от слабого и психически неустойчивого Запада, есть стержень", — отметил Dutch matrix."Это же акт войны! Британия правила, правит и будет править морями!" — посчитал GRFCWATP."Вообще-то США правят морями начиная со Второй мировой войны", — ответил ему Dulchie."Всегда приятно наблюдать, как высокомерных британцев ставят на место", — написала Maria T. из Испании."Итак, мы отправили военный корабль близко к российским военным базам и задаемся вопросом, почему же их прогнали? Просто взгляните на истерию со стороны нашего Министерства обороны, когда российские корабли плывут в международных водах рядом с Великобританией, а затем спросите себя, как бы мы отреагировали, если бы их ВМФ курсировал рядом с нашими военными базами?" — заметил AM."Почему британские корабли находятся в тысячах миль от дома? Они же для обороны, а не для нападения", — подчеркнул пользователь wgh999."Великобритания и США привыкли уничтожать бедные и слабые государства, такие как Ирак, Сирия и Ливия. Они не осмелятся напасть на такого сильного и боеспособного противника, как Россия и Китай", — подытожил Loo Rolls.

https://ria.ru/20210507/more-1731398546.html

https://ria.ru/20210526/bolgary-1734050707.html

https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html

россия

республика крым

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россия, вмс великобритании, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, в мире