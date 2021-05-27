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Новое оружие России
https://ria.ru/20210527/vooruzhenie-1734439811.html
Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения
Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения - РИА Новости, 27.05.2021
Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения
Уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:41
2021-05-27T15:49
сирия
новое оружие россии
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии, заявил президент России Владимир Путин."По своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными просто, в том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии", - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.
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сирия, россия, владимир путин, безопасность

Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения

15:41 27.05.2021 (обновлено: 15:49 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии, заявил президент России Владимир Путин.
"По своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными просто, в том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии", - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.
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