https://ria.ru/20210527/vooruzhenie-1734439811.html

Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения

Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения - РИА Новости, 27.05.2021

Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения

Уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:41

2021-05-27T15:41

2021-05-27T15:49

сирия

новое оружие россии

россия

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии, заявил президент России Владимир Путин."По своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными просто, в том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии", - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.

https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html

сирия

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2021

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сирия, россия, владимир путин, безопасность