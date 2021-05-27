https://ria.ru/20210527/vooruzhenie-1734439811.html
Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения
Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения - РИА Новости, 27.05.2021
Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения
Уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:41
2021-05-27T15:41
2021-05-27T15:49
сирия
новое оружие россии
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733298879_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_7ab129eccd08a7946ef945096bbc1342.jpg
СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии, заявил президент России Владимир Путин."По своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными просто, в том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии", - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.
https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733298879_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_80ff89b052a6e6c28045d914e4b10804.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, владимир путин, безопасность