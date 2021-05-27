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"Вектор" ожидает регистрации "ЭпиВакКороны" в шприц-дозах
"Вектор" ожидает регистрации "ЭпиВакКороны" в шприц-дозах - РИА Новости, 27.05.2021
"Вектор" ожидает регистрации "ЭпиВакКороны" в шприц-дозах
Государственный научный центр "Вектор" ожидает, что в середине июня Минздрав зарегистрирует новую форму выпуска вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса - в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:01
2021-05-27T15:01
2021-05-27T15:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" ожидает, что в середине июня Минздрав зарегистрирует новую форму выпуска вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса - в шприц-дозах, заявил директор центра Ринат Максютов."Начиная с марта текущего года, вакцина выпускается не только в формате ампул, но и в шприц-дозах. В настоящий момент вакцина показала стабильность в шприц-дозах более чем месячную, что является достаточным для подачи документов в Минздрав для регистрации данной формы. Данный пакет был подан, я рассчитываю, что к середине июня будет внесено изменение в регистрационное удостоверение и у нас появится дополнительно новая форма возможности использования вакцины – не только в виде ампул, но и в формате шприц-доз", - сказал Максютов на конгресс "ОргЗдрав 2021".В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Глава кабмина присутствовал при запуске линии розлива разработанной "Вектором" вакцины для профилактики COVID-19 "ЭпиВакКорона" в форме шприц-доз, линию запустили на производственной площадке "Вектор-БиАльгам".
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область, общество