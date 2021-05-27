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https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734354303.html
Немецкие ученые объяснили причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
Немецкие ученые объяснили причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J - РИА Новости, 27.05.2021
Немецкие ученые объяснили причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
Ученые из Университета Гете во Франкфурте предложили объяснение механизма возникновения тромбоза при прививке препаратами на основе аденовирусных векторов, как... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:54
2021-05-27T10:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
johnson & johnson
австрия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ученые из Университета Гете во Франкфурте предложили объяснение механизма возникновения тромбоза при прививке препаратами на основе аденовирусных векторов, как в случаях с вакцинами от AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson, пишет Financial Times.Как пояснил профессор Рольф Маршалек, они используют вирус простуды и воздействуют на спайковый (шиповидный) белок на его поверхности. Однако при введении вещество попадает не в цитозоль — жидкое содержимое клетки — а в ее ядро. Там части белка расщепляются и создают мутации, что препятствует слиянию с клеточной мембраной для процесса иммунизации. Отмечается, что именно эти мутации приводят к образованию тромбоза примерно в одном случае на сто тысяч.Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал исключительно в клеточную жидкость. Это, как утверждают ученые, предотвращает опасные побочные действия.По словам Маршалека, шиповидный белок в препарате J&amp;J был уже в меньшей степени подвержен расщеплению, именно поэтому число случаев образования тромбов после этой вакцины существенно ниже, чем после использования AstraZeneca. В марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов, прошедших вакцинацию препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета. Первой об этом заявила Австрия: у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз, он умер через десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Такие же случаи зафиксировали и в других странах.После этого некоторые государства приостановили вакцинацию этим препаратом или вакциной из определенной партии. Европейское агентство по лекарственным средствам провело расследование и допустило связь между прививкой и случаями тромбозов, но сочло целесообразным продолжить вакцинацию.Аналогичные побочные эффекты зарегистрировали у привитых препаратом Johnson &amp; Johnson. Информацию о них внесли в описание вакцин, а медикам поручили информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731021547.html
https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734199620.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, австрия

Немецкие ученые объяснили причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

08:54 27.05.2021 (обновлено: 10:40 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ученые из Университета Гете во Франкфурте предложили объяснение механизма возникновения тромбоза при прививке препаратами на основе аденовирусных векторов, как в случаях с вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет Financial Times.
Как пояснил профессор Рольф Маршалек, они используют вирус простуды и воздействуют на спайковый (шиповидный) белок на его поверхности. Однако при введении вещество попадает не в цитозоль — жидкое содержимое клетки — а в ее ядро. Там части белка расщепляются и создают мутации, что препятствует слиянию с клеточной мембраной для процесса иммунизации. Отмечается, что именно эти мутации приводят к образованию тромбоза примерно в одном случае на сто тысяч.
Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал исключительно в клеточную жидкость. Это, как утверждают ученые, предотвращает опасные побочные действия.
По словам Маршалека, шиповидный белок в препарате J&J был уже в меньшей степени подвержен расщеплению, именно поэтому число случаев образования тромбов после этой вакцины существенно ниже, чем после использования AstraZeneca.
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3 мая, 18:27Распространение коронавируса
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В марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов, прошедших вакцинацию препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета. Первой об этом заявила Австрия: у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз, он умер через десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Такие же случаи зафиксировали и в других странах.
После этого некоторые государства приостановили вакцинацию этим препаратом или вакциной из определенной партии. Европейское агентство по лекарственным средствам провело расследование и допустило связь между прививкой и случаями тромбозов, но сочло целесообразным продолжить вакцинацию.
Аналогичные побочные эффекты зарегистрировали у привитых препаратом Johnson & Johnson. Информацию о них внесли в описание вакцин, а медикам поручили информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
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