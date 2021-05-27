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Туризм
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Во Владивостоке открылся Тихоокеанский туристский форум
Во Владивостоке открылся Тихоокеанский туристский форум - РИА Новости, 27.05.2021
Во Владивостоке открылся Тихоокеанский туристский форум
Тихоокеанский туристский форум в седьмой раз собрал представителей отрасли во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:37
2021-05-27T11:42
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Тихоокеанский туристский форум в седьмой раз собрал представителей отрасли во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.Программа мероприятия составлена так, чтобы охватить все сферы индустрии гостеприимства: событийный и гастрономический туризм, работу с авиаперевозчиками, маркетинг.Организаторами выступили правительство Приморья и краевой Туристско-информационный центр.В первый день форума выступят эксперты в области маркетинга, известные рестораторы, представители авиакомпаний, в том числе и японских. Среди приглашенных спикеров – автор-методист и руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель движения Kaliningrad Street food Александр Исаев.Второй день работы будет посвящен маркетингу гостеприимства. Эксперт Ассоциации предприятий общественного питания Санкт-Петербурга Яков Пак и его коллеги проведут интенсив, где обсудят взаимодействие работы туроператоров, отельеров и рестораторов. Также начнет работу "Лаборатория дальневосточной кухни", пройдет выпускной экзамен поваров по краевой программе "Кадры для бизнеса". В мероприятиях примет участие глава Ростуризма Зарина Догузова. Завершит форум городской гастрономический праздник "Мидия саммит".
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форум, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владивосток

Во Владивостоке открылся Тихоокеанский туристский форум

11:37 27.05.2021 (обновлено: 11:42 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий Шишкин Diamond Princess во Владивостоке
Diamond Princess во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Тихоокеанский туристский форум в седьмой раз собрал представителей отрасли во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
Программа мероприятия составлена так, чтобы охватить все сферы индустрии гостеприимства: событийный и гастрономический туризм, работу с авиаперевозчиками, маркетинг.
Организаторами выступили правительство Приморья и краевой Туристско-информационный центр.
В первый день форума выступят эксперты в области маркетинга, известные рестораторы, представители авиакомпаний, в том числе и японских. Среди приглашенных спикеров – автор-методист и руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель движения Kaliningrad Street food Александр Исаев.
Второй день работы будет посвящен маркетингу гостеприимства. Эксперт Ассоциации предприятий общественного питания Санкт-Петербурга Яков Пак и его коллеги проведут интенсив, где обсудят взаимодействие работы туроператоров, отельеров и рестораторов. Также начнет работу "Лаборатория дальневосточной кухни", пройдет выпускной экзамен поваров по краевой программе "Кадры для бизнеса". В мероприятиях примет участие глава Ростуризма Зарина Догузова. Завершит форум городской гастрономический праздник "Мидия саммит".
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