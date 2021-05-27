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Презентация системы мониторинга эффективности организации труда
Презентация системы мониторинга эффективности организации труда - РИА Новости, 27.05.2021
Презентация системы мониторинга эффективности организации труда
31 мая в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация первой российской EPM-системы (Employee Productivity Monitoring) - программного продукта для мониторинга эффективности организации труда.
2021-05-27T17:21
2021-05-27T17:21
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор по развитию ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Надежда СЛАДКОВА;- директор Центра развития продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина РЯБОВА;- директор Департамента HRM-технологий и аналитики компании "Ростелеком" Никита ЧЕРКАСЕНКО.Система Solar addVisor анализирует активность сотрудников в течение рабочего дня и позволяет оценить производительность и эффективность труда персонала и принять решения об организационном развитии компании. Программный продукт ориентирован на топ-менеджеров, руководителей подразделений и HR-специалистов крупных коммерческих и государственных структур.В ходе мероприятия будут представлены результаты совместного аналитического исследования ВНИИ труда и "Ростелеком-Солар" "Факторы, влияющие на эффективность труда в российских компаниях". Речь пойдет о том, как результаты данного исследования повлияли на концепцию создания первой российской EPM-системы Solar addVisor, о возможностях продукта и направлениях его развития.Работа будет продемонстрирована на демостенде.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация системы мониторинга эффективности организации труда

17:21 27.05.2021
 
Читать ria.ru в
31 мая в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация первой российской EPM-системы (Employee Productivity Monitoring) - программного продукта для мониторинга эффективности организации труда.
Задать вопрос

Участники:
- директор по развитию ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Надежда СЛАДКОВА;
- директор Центра развития продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина РЯБОВА;
- директор Департамента HRM-технологий и аналитики компании "Ростелеком" Никита ЧЕРКАСЕНКО.

Система Solar addVisor анализирует активность сотрудников в течение рабочего дня и позволяет оценить производительность и эффективность труда персонала и принять решения об организационном развитии компании. Программный продукт ориентирован на топ-менеджеров, руководителей подразделений и HR-специалистов крупных коммерческих и государственных структур.
В ходе мероприятия будут представлены результаты совместного аналитического исследования ВНИИ труда и "Ростелеком-Солар" "Факторы, влияющие на эффективность труда в российских компаниях". Речь пойдет о том, как результаты данного исследования повлияли на концепцию создания первой российской EPM-системы Solar addVisor, о возможностях продукта и направлениях его развития.
Работа будет продемонстрирована на демостенде.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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