Презентация системы мониторинга эффективности организации труда
31 мая в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация первой российской EPM-системы (Employee Productivity Monitoring) - программного продукта для мониторинга эффективности организации труда.
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Участники:
- директор по развитию ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Надежда СЛАДКОВА;
- директор Центра развития продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина РЯБОВА;
- директор Департамента HRM-технологий и аналитики компании "Ростелеком" Никита ЧЕРКАСЕНКО.
Система Solar addVisor анализирует активность сотрудников в течение рабочего дня и позволяет оценить производительность и эффективность труда персонала и принять решения об организационном развитии компании. Программный продукт ориентирован на топ-менеджеров, руководителей подразделений и HR-специалистов крупных коммерческих и государственных структур.
В ходе мероприятия будут представлены результаты совместного аналитического исследования ВНИИ труда и "Ростелеком-Солар" "Факторы, влияющие на эффективность труда в российских компаниях". Речь пойдет о том, как результаты данного исследования повлияли на концепцию создания первой российской EPM-системы Solar addVisor, о возможностях продукта и направлениях его развития.
Работа будет продемонстрирована на демостенде.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор по развитию ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Надежда СЛАДКОВА;
- директор Центра развития продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина РЯБОВА;
- директор Департамента HRM-технологий и аналитики компании "Ростелеком" Никита ЧЕРКАСЕНКО.
Система Solar addVisor анализирует активность сотрудников в течение рабочего дня и позволяет оценить производительность и эффективность труда персонала и принять решения об организационном развитии компании. Программный продукт ориентирован на топ-менеджеров, руководителей подразделений и HR-специалистов крупных коммерческих и государственных структур.
В ходе мероприятия будут представлены результаты совместного аналитического исследования ВНИИ труда и "Ростелеком-Солар" "Факторы, влияющие на эффективность труда в российских компаниях". Речь пойдет о том, как результаты данного исследования повлияли на концепцию создания первой российской EPM-системы Solar addVisor, о возможностях продукта и направлениях его развития.
Работа будет продемонстрирована на демостенде.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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