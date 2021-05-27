https://ria.ru/20210527/trud-1734464422.html

Презентация системы мониторинга эффективности организации труда

Презентация системы мониторинга эффективности организации труда - РИА Новости, 27.05.2021

Презентация системы мониторинга эффективности организации труда

31 мая в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация первой российской EPM-системы (Employee Productivity Monitoring) - программного продукта для мониторинга эффективности организации труда.

2021-05-27T17:21

2021-05-27T17:21

2021-05-27T17:21

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор по развитию ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Надежда СЛАДКОВА;- директор Центра развития продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина РЯБОВА;- директор Департамента HRM-технологий и аналитики компании "Ростелеком" Никита ЧЕРКАСЕНКО.Система Solar addVisor анализирует активность сотрудников в течение рабочего дня и позволяет оценить производительность и эффективность труда персонала и принять решения об организационном развитии компании. Программный продукт ориентирован на топ-менеджеров, руководителей подразделений и HR-специалистов крупных коммерческих и государственных структур.В ходе мероприятия будут представлены результаты совместного аналитического исследования ВНИИ труда и "Ростелеком-Солар" "Факторы, влияющие на эффективность труда в российских компаниях". Речь пойдет о том, как результаты данного исследования повлияли на концепцию создания первой российской EPM-системы Solar addVisor, о возможностях продукта и направлениях его развития.Работа будет продемонстрирована на демостенде.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы