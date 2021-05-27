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В Schneider Electric рассказали, что привлекает россиян в "умном" доме
В Schneider Electric рассказали, что привлекает россиян в "умном" доме - РИА Новости, 27.05.2021
В Schneider Electric рассказали, что привлекает россиян в "умном" доме
Жителей России в технологиях "умного" дома привлекают решения для безопасности, в то время как европейцев - возможности экономии электроэнергии, рассказал в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:17
2021-05-27T09:17
россия
schneider electric
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Жителей России в технологиях "умного" дома привлекают решения для безопасности, в то время как европейцев - возможности экономии электроэнергии, рассказал в интервью РИА Новости президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе."Россияне больше внимания в функционале "умного" дома уделяют безопасности и удаленному контролю, а европейцы - экономии электроэнергии и управлению освещением", - отметил Вандерплаетсе.По оценкам Schneider Electric, сейчас голосом или с помощью приложений управляются не менее 5% домов в России. При этом вероятность того, что в ближайшие 10 лет все жилые помещения России оборудуют системами "умного" дома с управлением голосом, невелика, поскольку в стране есть и старые здания, которые не удастся полностью переоборудовать. По словам Вандерплаетсе, "умное" оборудование в большей части будет установлено в новый жилой фонд и в ремонтируемое жилье."Технологии "умного" дома становятся все более доступными и финансово оправданными для потребителей и управляющих компаний, например. Своевременно остановленная протечка воды с помощью технологии "умного" дома предотвратит расходы на ремонт помещения", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм".
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россия, schneider electric, снг

В Schneider Electric рассказали, что привлекает россиян в "умном" доме

09:17 27.05.2021
 
© Depositphotos / lev dolgachovУмный дом
Умный дом - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Depositphotos / lev dolgachov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Жителей России в технологиях "умного" дома привлекают решения для безопасности, в то время как европейцев - возможности экономии электроэнергии, рассказал в интервью РИА Новости президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.
"Россияне больше внимания в функционале "умного" дома уделяют безопасности и удаленному контролю, а европейцы - экономии электроэнергии и управлению освещением", - отметил Вандерплаетсе.
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По оценкам Schneider Electric, сейчас голосом или с помощью приложений управляются не менее 5% домов в России. При этом вероятность того, что в ближайшие 10 лет все жилые помещения России оборудуют системами "умного" дома с управлением голосом, невелика, поскольку в стране есть и старые здания, которые не удастся полностью переоборудовать. По словам Вандерплаетсе, "умное" оборудование в большей части будет установлено в новый жилой фонд и в ремонтируемое жилье.
"Технологии "умного" дома становятся все более доступными и финансово оправданными для потребителей и управляющих компаний, например. Своевременно остановленная протечка воды с помощью технологии "умного" дома предотвратит расходы на ремонт помещения", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм".
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РоссияSchneider ElectricСНГ
 
 
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