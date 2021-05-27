https://ria.ru/20210527/sochi-1734360865.html

В Сочинском нацпарке в фотоловушку попала редкая рысь

В Сочинском нацпарке в фотоловушку попала редкая рысь - РИА Новости, 27.05.2021

В Сочинском нацпарке в фотоловушку попала редкая рысь

Редкая рысь попала в фотоловушку учёных в Сочи, учитывая скрытность этого зверя, заснять его в дикой природе довольно непросто, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:42

2021-05-27T09:42

2021-05-27T09:42

кавказ

сочи

краснодарский край

общество

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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Редкая рысь попала в фотоловушку учёных в Сочи, учитывая скрытность этого зверя, заснять его в дикой природе довольно непросто, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.Уточнятся, что численность рысей в Краснодарском крае не превышает и 50 особей. Из них 11 обитают на территории Сочинского нацпарка. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в региональную Красную Книгу."Рысь считается самым грациозным и опасным животным из семейства кошачьих. На Кавказе обитает только один подвид рыси — кавказский, или по-научному Lynx lynx dinniki Satunin. Кошка редкая и невероятно скрытная, поэтому заснять её даже на фотоловушку очень непросто. Однако специалистам отдела по охране животного мира... всё же удалось получить в дикой природе несколько редких кадров с этим скрытным зверем", - сказали в пресс-службе.Как отметили специалисты, в Краснодарском крае рыси остались лишь в охраняемых природных заказниках и прилегающих к ним угодьям."Особенно сильно на численность популяции рыси повлияли лесозаготовки и ненормированная охота на зверя. Кроме этого рыси часто страдают от нападения более крупных хищников и нехватки кормовой базы… Охота на хищную кошку запрещена, предпринимаются удачные попытки увеличения популяции кавказских рысей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210418/zapovednik-1728594791.html

кавказ

сочи

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кавказ, сочи, краснодарский край, общество