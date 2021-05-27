https://ria.ru/20210527/sobaki-1734438590.html

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак - РИА Новости, 27.05.2021

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак

Два закона, касающихся порядка выгула домашних животных и мер ответственности за его нарушения, приняли в четверг на 148-м заседании Мособлдумы, теперь... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:37

2021-05-27T15:37

2021-05-27T15:37

московская областная дума

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два закона, касающихся порядка выгула домашних животных и мер ответственности за его нарушения, приняли в четверг на 148-м заседании Мособлдумы, теперь нарушителям, в зависимости от проступка, грозят штрафы от 500 рублей до 10 тысяч.Трансляция заседания велась на YouTube-канале мособлдумы. В пояснительной записке к закону отмечается, что федеральным законом закреплен порядок выгула домашних животных и ответственность за нарушение порядка, но кодексом РФ об административных правонарушениях ответственность за нарушение не предусмотрена."Согласно этим изменениям, которые мы сегодня приняли, владельцы животных должны не допускать ущерба чужого имущества и здоровья человека физическим воздействием домашних животных – это главный посыл этих изменений", - сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян после заседания.Теперь, если владелец не уберет за своим питомцем в общественном месте, то на первый раз получит предупреждение, после – штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. За оставление собаки без намордника после первого предупреждения владельцу грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, столько же – за нахождение питомца на территории детских площадок, школ и детсадов. Если собака причинила ущерб чужому имуществу – штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за нападение собаки на другое животное (с причинением увечий или смерти) хозяину придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, за нападение на человека – от 5 до 10 тысяч рублей.Законом также внесены изменения, согласно которым органы местного самоуправления теперь должны определять специальные места для выгула животных.

https://ria.ru/20210518/zhivotnye-1732729547.html

https://ria.ru/20210524/sobaki-1733301368.html

московская область (подмосковье)

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московская областная дума, московская область (подмосковье), общество