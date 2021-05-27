https://ria.ru/20210527/slutskiy-1734411678.html

Слуцкий прокомментировал слова Дуды о "ненормальности" России

Слуцкий прокомментировал слова Дуды о "ненормальности" России - РИА Новости, 27.05.2021

Слуцкий прокомментировал слова Дуды о "ненормальности" России

Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России показывают опасения Польши в преддверии саммита РФ-США по поводу того, что могут быть предприняты даже РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:39

2021-05-27T13:39

2021-05-27T13:39

россия

леонид слуцкий (политик)

анджей дуда

госдума рф

джо байден

польша

сша

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России показывают опасения Польши в преддверии саммита РФ-США по поводу того, что могут быть предприняты даже малейшие шаги по нормализации диалога России с Западом, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию "страной-агрессором" и "ненормальной страной". По его словам, "это не то государство, которое нормально себя ведет".Комментируя РИА Новости заявления Дуды, Слуцкий заметил, что "Польша продолжает исполнять арию вассала и торговать русофобией", и "все высказывания президента Дуды не имеют никакого отношения к реальности"."В преддверии саммита РФ-США Варшава, по-видимому, сильно опасается, что могут быть предприняты какие-либо, пусть даже малейшие шаги по нормализации диалога с коллективным Западом по темам, касающимся вопросов общей безопасности. Отсюда очередная антироссийская истерика, отсюда рассуждения о "ненормальности" и призывы к "решительным действиям со стороны международного сообщества", - сказал Слуцкий.Он добавил, что "странно слышать рассуждения о "стране-агрессоре" от представителя государства, где вандализм и кощунство в отношении могил павших героев Второй мировой войны утверждены на законодательном уровне". "Это не мы ненормальная страна, это искаженные моральные ориентиры и отсутствие совести у наших так называемых партнеров", - заключил глава думского комитета.Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что согласована встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210527/nenormalnost-1734400257.html

https://ria.ru/20210527/duda-1734357172.html

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сша

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россия, леонид слуцкий (политик), анджей дуда, госдума рф, джо байден, польша, сша, в мире