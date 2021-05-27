Слуцкий прокомментировал слова Дуды о "ненормальности" России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес России показывают опасения Польши в преддверии саммита РФ-США по поводу того, что могут быть предприняты даже малейшие шаги по нормализации диалога России с Западом, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию "страной-агрессором" и "ненормальной страной". По его словам, "это не то государство, которое нормально себя ведет".
Комментируя РИА Новости заявления Дуды, Слуцкий заметил, что "Польша продолжает исполнять арию вассала и торговать русофобией", и "все высказывания президента Дуды не имеют никакого отношения к реальности".
"В преддверии саммита РФ-США Варшава, по-видимому, сильно опасается, что могут быть предприняты какие-либо, пусть даже малейшие шаги по нормализации диалога с коллективным Западом по темам, касающимся вопросов общей безопасности. Отсюда очередная антироссийская истерика, отсюда рассуждения о "ненормальности" и призывы к "решительным действиям со стороны международного сообщества", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что "странно слышать рассуждения о "стране-агрессоре" от представителя государства, где вандализм и кощунство в отношении могил павших героев Второй мировой войны утверждены на законодательном уровне". "Это не мы ненормальная страна, это искаженные моральные ориентиры и отсутствие совести у наших так называемых партнеров", - заключил глава думского комитета.
Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что согласована встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.