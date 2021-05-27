https://ria.ru/20210527/siroty-1734430622.html

Ежедневно в Подмосковье выявляют в среднем 4 детей-сирот

Ежедневно в Подмосковье выявляют в среднем 4 детей-сирот - РИА Новости, 27.05.2021

Ежедневно в Подмосковье выявляют в среднем 4 детей-сирот

Ежедневно в Московской области выявляют в среднем четверо детей-сирот, в год – порядка 1,5 тысячи таких детей, заявила заместитель министра образования... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:06

2021-05-27T15:06

2021-05-27T15:06

новости подмосковья

россия

анна кузнецова

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ежедневно в Московской области выявляют в среднем четверо детей-сирот, в год – порядка 1,5 тысячи таких детей, заявила заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева, отметив, что по сравнению с предыдущими годами – это положительная динамика."В год в области выявляется около 1,5 тысячи детей-сироти и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть в среднем это четыре ребенка в день", - рассказала Болатаева на II межрегиональной конференции "Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства".Она отметила, что в сравнении со статистикой трехлетней давности, наблюдается положительная динамика. "Таких детей выявлялось около 3 тысяч (в год – ред.). Это говорит о том, что проводится большая профилактическая работа на местах с семьями", - добавила Болатаева.Раннее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ находятся 37 373 ребенка.

https://ria.ru/20210526/keshbek-1734047708.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, анна кузнецова, московская область (подмосковье), общество