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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210527/siroty-1734430622.html
Ежедневно в Подмосковье выявляют в среднем 4 детей-сирот
Ежедневно в Подмосковье выявляют в среднем 4 детей-сирот - РИА Новости, 27.05.2021
Ежедневно в Подмосковье выявляют в среднем 4 детей-сирот
Ежедневно в Московской области выявляют в среднем четверо детей-сирот, в год – порядка 1,5 тысячи таких детей, заявила заместитель министра образования... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:06
2021-05-27T15:06
новости подмосковья
россия
анна кузнецова
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ежедневно в Московской области выявляют в среднем четверо детей-сирот, в год – порядка 1,5 тысячи таких детей, заявила заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева, отметив, что по сравнению с предыдущими годами – это положительная динамика."В год в области выявляется около 1,5 тысячи детей-сироти и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть в среднем это четыре ребенка в день", - рассказала Болатаева на II межрегиональной конференции "Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства".Она отметила, что в сравнении со статистикой трехлетней давности, наблюдается положительная динамика. "Таких детей выявлялось около 3 тысяч (в год – ред.). Это говорит о том, что проводится большая профилактическая работа на местах с семьями", - добавила Болатаева.Раннее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ находятся 37 373 ребенка.
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россия, анна кузнецова, московская область (подмосковье), общество

Ежедневно в Подмосковье выявляют в среднем 4 детей-сирот

15:06 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняВоспитанницы детского дома
Воспитанницы детского дома - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ежедневно в Московской области выявляют в среднем четверо детей-сирот, в год – порядка 1,5 тысячи таких детей, заявила заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева, отметив, что по сравнению с предыдущими годами – это положительная динамика.
"В год в области выявляется около 1,5 тысячи детей-сироти и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть в среднем это четыре ребенка в день", - рассказала Болатаева на II межрегиональной конференции "Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства".
Она отметила, что в сравнении со статистикой трехлетней давности, наблюдается положительная динамика. "Таких детей выявлялось около 3 тысяч (в год – ред.). Это говорит о том, что проводится большая профилактическая работа на местах с семьями", - добавила Болатаева.
Раннее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ находятся 37 373 ребенка.
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Новости ПодмосковьяРоссияАнна КузнецоваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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