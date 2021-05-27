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Жителя Воронежа оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"
Жителя Воронежа оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк" - РИА Новости, 27.05.2021
Жителя Воронежа оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"
Суд приговорил жителя Воронежа к штрафу за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк", сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:22
2021-05-27T12:32
россия
бессмертный полк
генеральная прокуратура рф
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд приговорил жителя Воронежа к штрафу за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк", сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, разместившего 4 мая 2020 года фотографию Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн"."Собранные главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Воронежа Александру Хорошильцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.Отмечается, что выводы о причастности Хорошильцева к совершению преступления основывались на доказательствах, полученных в ходе расследования дела, в том числе на результатах компьютерной и портретной судебных экспертиз, показаниях свидетелей, среди которых представители научного сообщества, историки, архивисты.Ранее сообщалось, что житель Владивостока подозревается в размещении фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертный полк онлайн", возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.Как отмечала председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, несколько тысяч заявок с фотографиями нацистских преступников или героев мультфильмов пытались загрузить пользователи на акцию "Бессмертный полк онлайн", они были заблокированы.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости говорил, что люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, понесли заслуженное наказание.
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россия, бессмертный полк, генеральная прокуратура рф, воронеж, происшествия

Жителя Воронежа оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"

12:22 27.05.2021 (обновлено: 12:32 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд приговорил жителя Воронежа к штрафу за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк", сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, разместившего 4 мая 2020 года фотографию Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн".
"Собранные главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Воронежа Александру Хорошильцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выводы о причастности Хорошильцева к совершению преступления основывались на доказательствах, полученных в ходе расследования дела, в том числе на результатах компьютерной и портретной судебных экспертиз, показаниях свидетелей, среди которых представители научного сообщества, историки, архивисты.
Ранее сообщалось, что житель Владивостока подозревается в размещении фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертный полк онлайн", возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 14:42
На сайт "Бессмертного полка" пытались загрузить тысячи фото нацистов
Как отмечала председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, несколько тысяч заявок с фотографиями нацистских преступников или героев мультфильмов пытались загрузить пользователи на акцию "Бессмертный полк онлайн", они были заблокированы.
СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости говорил, что люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, понесли заслуженное наказание.
 
РоссияБессмертный полкГенеральная прокуратура РФВоронежПроисшествия
 
 
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