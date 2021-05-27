Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/shoygu-1734466806.html
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил - РИА Новости, 27.05.2021
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил
Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:29
2021-05-27T18:31
новости культуры
музеи
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
сергей шойгу
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734473013_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e4201bf1e33a4a54ee21875e786ebea2.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье."Мы сейчас представляем большой проект - строительство главного музея Вооруженных сил. Он у нас есть в Москве, мы единственное делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".Только стрелкового оружия в запасниках военных музеев хранится 43 тысячи единиц, уточнил он.В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики будут меняться каждые полгода.Музей будет занимать площадь 150 тысяч квадратных метров, рассказал министр."Какой макет красивый", - оценил Путин.
https://ria.ru/20210527/armiya-1734446252.html
https://ria.ru/20210523/skandal-1733552706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Звезда одна на одной": Шойгу показал Путину макет нового музея вооруженных сил
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил в виде звезды, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье
2021-05-27T17:29
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734473013_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f79e4beeca9b3a5c9325c2158e639490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, армия

Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

17:29 27.05.2021 (обновлено: 18:31 27.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье.
"Мы сейчас представляем большой проект - строительство главного музея Вооруженных сил. Он у нас есть в Москве, мы единственное делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Путин проводит заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике с руководством министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 16:12
Путин рассказал, какой должна быть армия
Только стрелкового оружия в запасниках военных музеев хранится 43 тысячи единиц, уточнил он.
В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики будут меняться каждые полгода.
Музей будет занимать площадь 150 тысяч квадратных метров, рассказал министр.
"Какой макет красивый", - оценил Путин.
Военнослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 18:34
В США разгорелся скандал из-за ролика о российской армии
 
Новости культурыМузеиРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинСергей ШойгуАрмия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния