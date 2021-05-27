https://ria.ru/20210527/shoygu-1734466806.html

Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил - РИА Новости, 27.05.2021

Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:29

2021-05-27T17:29

2021-05-27T18:31

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армия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье."Мы сейчас представляем большой проект - строительство главного музея Вооруженных сил. Он у нас есть в Москве, мы единственное делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".Только стрелкового оружия в запасниках военных музеев хранится 43 тысячи единиц, уточнил он.В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики будут меняться каждые полгода.Музей будет занимать площадь 150 тысяч квадратных метров, рассказал министр."Какой макет красивый", - оценил Путин.

https://ria.ru/20210527/armiya-1734446252.html

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"Звезда одна на одной": Шойгу показал Путину макет нового музея вооруженных сил Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил в виде звезды, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье 2021-05-27T17:29 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, музеи, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, армия