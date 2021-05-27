https://ria.ru/20210527/shoygu-1734466806.html
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил - РИА Новости, 27.05.2021
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил
Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:29
2021-05-27T17:29
2021-05-27T18:31
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вооруженные силы рф
владимир путин
сергей шойгу
армия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье."Мы сейчас представляем большой проект - строительство главного музея Вооруженных сил. Он у нас есть в Москве, мы единственное делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".Только стрелкового оружия в запасниках военных музеев хранится 43 тысячи единиц, уточнил он.В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики будут меняться каждые полгода.Музей будет занимать площадь 150 тысяч квадратных метров, рассказал министр."Какой макет красивый", - оценил Путин.
https://ria.ru/20210527/armiya-1734446252.html
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"Звезда одна на одной": Шойгу показал Путину макет нового музея вооруженных сил
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил в виде звезды, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье
2021-05-27T17:29
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новости культуры, музеи, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, армия